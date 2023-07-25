В донском парламенте подвели итоги пятилетней работы

— Многие депутаты Законодательного Собрания с первых дней обострения на Донбассе и с началом СВО включились в волонтёрскую работу. Кто-то лично помогал жителям многострадальных территорий, кто-то выезжал в боевые подразделения, многие и сегодня закупают и передают нашим бойцам технику, амуницию, гуманитарную помощь. Депутаты окружили постоянным вниманием и заботой семьи мобилизованных и добровольцев, а также многие взяли на себя оказание помощи семьям погибших героев, — рассказал Александр Ищенко.

Стоит омтетить, что в дополнение к широкому перечню федеральных гарантий для участников СВО, Ростовская область предложила свои региональные меры поддержки. В законодательно-нормативной плоскости на Дону принято и действуют уже 35 региональных льгот и мер социальной поддержки для мобилизованных и добровольцев, а также членов их семей.

Работу донских депутатов оценил и губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, последние пять лет на Дону ведется масштабное строительство социальных объектов, промышленных предприятий с уклоном на импортозамещение, активно развивается транспортная инфраструктура и энергетика — все это сделано при участии донского парламента.

— Убежден абсолютно, атмосфера конструктивных взаимоотношений, которая сложилась между органами исполнительной власти и органами законодательной власти, — это, может быть, самое важное. Любой спор должен завершаться решением. В споре победителей не бывает, но обязательно должно быть решение. Должно быть хорошее предложение, механизм реализации, и дальше — вместе впрягаться, а не со стороны наблюдать, как эта упряжка движется. И подавляющее число депутатов Законодательного Собрания работало именно так. Я за наше взаимодействие, за результативную работу в эти годы вас благодарю. Они точно останутся в истории Ростовской области, — подчеркнул Василий Голубев.

Добавим, что на протяжении пяти лет депутаты Законодательного Собрания Ростовской области следили за выполнением федеральных программ, решали трудные вопросы и выдвигали различные инициативы. 53 из них нашли решение в президентских указах, федеральных законах и в нормативных актах правительства РФ.

Это не просто статистика. Это пятьдесят три положительных ответа на вопросы граждан о тех или иных проблемах, ключ к решению которых находился на федеральном уровне полномочий.