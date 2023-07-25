В донском парламенте подвели итоги пятилетней работы

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
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Updated Сегодня, 14:32
Это заседание стало итоговым, так как звершается пятилетний цикл работы донского парламента шестого созыва. Как отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, за почти тридцатилетнюю историю работы парламента, не было ни одной пятилетки, сопоставимой по масштабу с теми вызовами, с которыми столкнулась наша страна и общество в последние годы.
— Такие вызовы как пандемия, имели глобальный общемировой характер. Но для нас с вами, в первую очередь, было важно, чтобы в максимальной степени обеспечить возможность Ростовской области противостоять эпидемии. Потребовались оперативные корректировки бюджета, экстренные заседания донского парламента, чтобы больницы, поликлиники, санитарные службы получили всё необходимое для спасения жизни людей. Реальность требовала поиска новых решений в законодательстве и практически мгновенной их реализации, — пояснил Александр Ищенко.
Именно пандемия в корне изменила подход в Ростовской области к оказанию адресной помощи и социальной поддержке граждан. Парламент реагировал молниеносно, расширяя охват и увеличивая суммы выплат людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Выработанные меры поддержки развиваются и сегодня, открывая новые возможности для нуждающихся дончан. К слову, объём средств областного бюджета, направляемых на социальную защиту и поддержку жителей региона, за пять лет увеличился почти в два раза.
Увеличение за минувшие пять лет продемонстрировала и доходная часть областного бюджета, показав увеличение на 40 процентов. Также на 40% вырос и валовой региональный продукт.
— Все предложения по поддержке экономики мы прорабатывали вместе с предпринимательским сообществом Дона. Здесь не было формальных решений. Каждое имело целевую задачу — поддержать ту или иную отрасль или сферу бизнеса. Были существенно снижены ставки налогов для малого и среднего бизнеса. Оказана поддержка донской промышленности, — подчеркнул председатель ЗС РО Александр Ищенко.
Много было сделано и по сохранению продовольственной безопасности, в которую Ростовская обалсть внесла свой существенный вклад, увеличив производство сельскохозяйственной продукции на 80%.
Ещё один важный аспект, над которым работали донские парламентарии — сохранение уникальных природных богатств Ростовской области. Теперь в областном законодательстве определены дополнительные меры защиты охотничьих ресурсов и особо охраняемых природных территорий. Сформирована нормативная основа для создания рекреационной зелёной зоны вокруг ростовской агломерации, приняты областные инициативы по защите и сохранению водных ресурсов.
Благодаря работе депутатов и губернатора, правительство РФ утвердило план мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон.
Есть и такие задачи, которыми донской парламент и сегодня занимается круглосуточно. Эти задачи касаются СВО и поддержке семей военнослужащих .
— Многие депутаты Законодательного Собрания с первых дней обострения на Донбассе и с началом СВО включились в волонтёрскую работу. Кто-то лично помогал жителям многострадальных территорий, кто-то выезжал в боевые подразделения, многие и сегодня закупают и передают нашим бойцам технику, амуницию, гуманитарную помощь. Депутаты окружили постоянным вниманием и заботой семьи мобилизованных и добровольцев, а также многие взяли на себя оказание помощи семьям погибших героев, — рассказал Александр Ищенко.
Стоит омтетить, что в дополнение к широкому перечню федеральных гарантий для участников СВО, Ростовская область предложила свои региональные меры поддержки. В законодательно-нормативной плоскости на Дону принято и действуют уже 35 региональных льгот и мер социальной поддержки для мобилизованных и добровольцев, а также членов их семей.
Работу донских депутатов оценил и губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, последние пять лет на Дону ведется масштабное строительство социальных объектов, промышленных предприятий с уклоном на импортозамещение, активно развивается транспортная инфраструктура и энергетика — все это сделано при участии донского парламента.
— Убежден абсолютно, атмосфера конструктивных взаимоотношений, которая сложилась между органами исполнительной власти и органами законодательной власти, — это, может быть, самое важное. Любой спор должен завершаться решением. В споре победителей не бывает, но обязательно должно быть решение. Должно быть хорошее предложение, механизм реализации, и дальше — вместе впрягаться, а не со стороны наблюдать, как эта упряжка движется. И подавляющее число депутатов Законодательного Собрания работало именно так. Я за наше взаимодействие, за результативную работу в эти годы вас благодарю. Они точно останутся в истории Ростовской области, — подчеркнул Василий Голубев.
Добавим, что на протяжении пяти лет депутаты Законодательного Собрания Ростовской области следили за выполнением федеральных программ, решали трудные вопросы и выдвигали различные инициативы. 53 из них нашли решение в президентских указах, федеральных законах и в нормативных актах правительства РФ.
Это не просто статистика. Это пятьдесят три положительных ответа на вопросы граждан о тех или иных проблемах, ключ к решению которых находился на федеральном уровне полномочий.