Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Напомним, что во вторник, 25 июля, состоялось заседание по уголовному делу, в рамках которого проходят 18 обвиняемых. Они лично присутствовали на процессе.
«Подсудимым продлили меру пресечения в виде ареста до 13 ноября. Следующее заседание состоится 15 августа», — уточнили в суде.
Добавим, что боевикам вменяют участие в деятельности террористической группировки, а также насильственный захват власти на территории ДНР. Всем им грозят длительные сроки заключения.
Ранее суд в Ростове вынес приговор боевикам, организовавшим исламистскую ячейку в Крыму. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.