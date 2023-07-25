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В Ростове-на-Дону 18 украинских боевиков оставили под арестом до 13 ноября

25 июля 2023, 13:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону 18 украинских боевиков оставили под арестом до 13 ноября
В Ростове-на-Дону оставили под стражей 18 боевиков нацбатальона «Айдар» (организация признана экстремистской и запрещена в России), сообщает Южный окружной военный суд.

Напомним, что во вторник, 25 июля, состоялось заседание по уголовному делу, в рамках которого проходят 18 обвиняемых. Они лично присутствовали на процессе.

«Подсудимым продлили меру пресечения в виде ареста до 13 ноября. Следующее заседание состоится 15 августа», — уточнили в суде.

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Добавим, что боевикам вменяют участие в деятельности террористической группировки, а также насильственный захват власти на территории ДНР. Всем им грозят длительные сроки заключения.

Ранее суд в Ростове вынес приговор боевикам, организовавшим исламистскую ячейку в Крыму. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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