rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Изображение материала

В Ростове-на-Дону судят 18 военных преступников из Украины

25 июля 2023, 08:31
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону судят 18 боевиков украинского нацбатальона
В Ростове-на-Дону началось судебное заседание по делу 18 боевиков нацбатальона «Айдар» (организация признана экстремистской и запрещена в России), сообщает Южный окружной военный суд.

Судебное заседание началось во вторник, 25 июля, в 10 часов. Обвиняемые присутствуют на суде лично.

Фигурантов обвиняют в участии в деятельности террористической организации, а также в насильственном захвате власти на территории ДНР. Теперь им грозят длительные сроки заключения.

В Ростове на суде при опросах свидетелей боевику батальона «Азов»* стало плохо
Узнать подробнее
Видео: ТГ канал don_mash

Ранее жителя Ростова осудили за оправдание терроризма и незаконное хранение оружия. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Ростове-на-Дону запросили 18 лет колонии для украинского боевика Мурыги.

Читайте также:
В Ростове на суде при опросах свидетелей боевику батальона «Азов»* стало плохоБольшинство боевиков «Азова» * не признали вину во время суда в Ростове-на-ДонуВ Ростове-на-Дону в суд привезли более 20 боевиков «Азова» *
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Суд#Боевики#Айдар#Украинский нацбатальон#Террористическая организация#Насильственный захват власти#Сроки заключения#Житель Ростова#Оправдание терроризма#Незаконное хранение оружия#Мурыга#Колония#Илья Протвинов#Видео
Подпишитесь
В СКР сообщили подробности гибели беременной в Ростове, найденной в крови в ванной
Вчера, 17:45
Рекордный урожай гороха собрали в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 07:59
Пугающий хлопок услышали жители трех районов в Ростовской области в ночь на 25 июля
Сегодня, 07:03
В Ростовской области полицейский на мотоцикле без шлема разбился насмерть
Сегодня, 06:24
Как спасти кошек и собак от аномальной ростовской жары
Сегодня, 08:29