Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:38
Судебное заседание началось во вторник, 25 июля, в 10 часов. Обвиняемые присутствуют на суде лично.
Фигурантов обвиняют в участии в деятельности террористической организации, а также в насильственном захвате власти на территории ДНР. Теперь им грозят длительные сроки заключения.
Ранее жителя Ростова осудили за оправдание терроризма и незаконное хранение оружия. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Ростове-на-Дону запросили 18 лет колонии для украинского боевика Мурыги.