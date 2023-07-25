В Ростове определили здание, которое отдадут под «Дом дружбы»

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Места, где представители национально-культурных объединений смогут воплощать свои имиджевые проекты, а гости города более подробно знакомиться с национальным колоритом, традициями и культурой народов живущих в Ростове-на-Дону.
Сегодня в донской столице проживают представители более 150 национальностей и сохранение мира и согласия между ними стоит для города в приоритете. Большую роль в обмене культурой и традициями играет ЮФУ, который реализует такие проекты как «Этнокультурный код» и «Мир Кавказа». Теперь к этим плюсам добавится и «Дом дружбы».
Как пояснила руководитель пресс-службы городской администрации Мария Петрова, место под «Дом дружбы» найдено, им станет здание, расположенное в переулке Соборном под литером 8. Уже согласованы проекты технических заданий с ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» и получено положительное заключение ГБУ «Ростовоблстройзаказчик» в рамках проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ.
Предложение о выделении средств на разработку проектно-сметной документации планируется рассмотреть на очередном заседании Ростовской-на-Дону городской Думы.
Стоит напомнить, что ровно год назад, 22 июля руководители национальных объединений обратились в городскую администрацию с просьбой оказать информационную поддержку работе, которую они проводят и посодействовать в открытии «Дома дружбы». По задумке это должен быть статусная городская площадка с актовым и конференц-залами, а также местом для размещения экспозиций каждой из народностей. Концепция будет разработана непосредственно участниками национальных объединений.
Ранее RostovGazeta расказывала, как в Ростове выбирали помещение под «Дом дружбы». Ранее хотели разместить в одном из пяти зданий: Соборный, 8, Станиславского, 36, Шаумяна, 58, 20-я линия, 11/22 или Серафимовича, 95. Все эти адреса расположены в центре Ростова и является объектами культурного наследия.