В Ростове определили здание, которое отдадут под «Дом дружбы»



Сегодня в донской столице проживают представители более 150 национальностей и сохранение мира и согласия между ними стоит для города в приоритете. Большую роль в обмене культурой и традициями играет ЮФУ, который реализует такие проекты как «Этнокультурный код» и «Мир Кавказа». Теперь к этим плюсам добавится и «Дом дружбы».

Как пояснила руководитель пресс-службы городской администрации Мария Петрова, место под «Дом дружбы» найдено, им станет здание, расположенное в переулке Соборном под литером 8. Уже согласованы проекты технических заданий с ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» и получено положительное заключение ГБУ «Ростовоблстройзаказчик» в рамках проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ.