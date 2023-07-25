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Published Сегодня, 15:06

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В Ростове собачников заставят убирать фекалии, а у озера нашли свалку противогазов

25 июля 2023, 15:06
Фото: FORTEPAN / Urbán Tamás/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Ростовчан заставят убирать фекалии за собаками, а у озера нашли свалку противогазов
Жителей Ростовской области будут штрафовать за неубранные за собаками фекалии, тем временем у одного из городских озер нашли свалку из формы МЧС и противогазов, а Центробанк объяснил рост цен на бензин.

Штраф за фекалии

В правительстве Ростовской области установили административную ответственности для местных жителей за неубранные за домашнем питомцем фекалии. Речь идет об экскрементах, оставленных в общественных местах после выгула питомца. Власти считают, что таким образом нарушаются требования закона о содержании животных.

Размер штрафа за правонарушение составит от 500 до пяти тысяч рублей. Следить же за исполнением закона, по задумке чиновников, будут специалисты управления ветеринарии региона.

Размер штрафа за правонарушение составит от 500 до пяти тысяч рублей. Размер штрафа за правонарушение составит от 500 до пяти тысяч рублей.
Размер штрафа за правонарушение составит от 500 до пяти тысяч рублей.
Фото: cc0/wikimedia.org
Штрафовать будут ростовчан, которые не убирают фекалии за собаками
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Свалка противогазов

СМИ сообщили, что на берегу Цыганского озера в Ростове рыбаки нашли свалку из формы сотрудников МЧС и противогазов. Водоем находится недалеко от улицы Луговой.

Уточняется, что рядом со свалкой были заметны следы машин. Также, помимо формы и противогазов, выброшены оказались канистры и сапоги.

Как вещи и спецсредства оказались выброшены на берегу озера, остается загадкой. Официально информацию об обнаружении свалки пока не комментировали.

Неизвестные выбросили форму МЧС и противогазы на свалку у озера в Ростове
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Внутренний туризм и дорогой бензин

В Центробанке объяснили рост цен на бензин в Ростовской области. Топливо, по словам аналитиков, поднялось в цене сразу по нескольким причинам.

Прежде всего, на рост цен повлияло ограничение авиаперелетов и развитие внутреннего туризма. Местные жители стали чаще пользоваться машинами. Из-за высокого спроса на бензин повысилась и его цена.

Прежде всего, на рост цен повлияло ограничение авиаперелетов и развитие внутреннего туризма. Прежде всего, на рост цен повлияло ограничение авиаперелетов и развитие внутреннего туризма.
Прежде всего, на рост цен повлияло ограничение авиаперелетов и развитие внутреннего туризма.
Фото: mil.ru

Вместе с высоким спросом отмечается и меньшее предложение топлива. Это связано с проведением планового ремонта нефтеперерабатывающих предприятий в России в этом году.

Также в Центробанке отметили ускорение роста цен на новый российский автопром. Из-за подорожания иномарок водители вынуждены выбирать более доступный транспорт.

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#Алина Заярная#Происшествие#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Животные в Ростовской области#Центробанк#Свалка#Закон
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