В Ростовской области полицейский на мотоцикле без шлема разбился насмерть

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Происшествие случилось в ночь на 24 июля в селе Новотроицкое Азовского района. В свой выходной день правоохранитель приехал в родной поселок, чтобы навестить своих близких.
«Вечером он попросил друга прокатиться на его мотоцикле. В результате правоохранитель на высокой скорости и без шлема влетел в яму на дороге, потерял контроль над управлением и упал», — сказано в сообщении.
Полученные травмы оказались смертельными, 31-летний полицейский скончался на месте происшествия. Предварительно известно, что погибший был трезвым.
Отмечается, что сейчас проводится служебное расследование для выяснения всех обстоятельств. Официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.
Ранее в Новочеркасске водитель ВАЗа сбил 17-летнюю девушку вечером 23 июля.