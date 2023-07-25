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В шахтерских территориях Ростовской области отремонтируют 49 соцобъектов

25 июля 2023, 12:14
Фото: donland.ru
В шахтерских территориях Ростовской области отремонтируют 49 соцобъектов
В Ростовской области рассмотрят вопрос капремонта 49 соцобъектов в шахтерских территориях, сообщили в правительстве региона.

Губернатор Василий Голубев предложил привести в порядок школы, детсады и спортивные комплексы. Дело в том, что в 1990-е годы ликвидировали 59 шахт, а по программе реструктуризации угольной отрасли обновили 90 соцобъектов.

«Однако значительная часть соцобъектов не вошла в программу. После этого согласовали дополнительное финансирование 58 соцобъектов, но из-за изменений в законе на 49 из них работы не начались», — сказано в сообщении.

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Теперь этот вопрос рассмотрела рабочая группа комиссии Госсовета РФ по энергетике и корсовета Общественной палаты РФ. Василий Голубев попросил предусмотреть в федеральном бюджете деньги на корректировку ранее разработанных проектов и средства на их реализацию.

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