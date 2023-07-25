В «Уральской Стали» уверены в востребованности металлопродукции компании для Арктики

«На данный момент специалисты комбината проводят активные исследования в области разработки и производства новых материалов для арктической инфраструктуры», — рассказал Денис Сафин. В целом, по его словам, «Уральская Сталь» производит более ста марок стали. Комбинатом налажен выпуск около миллиона тонн в год проката повышенных качественных характеристик, при этом создание единого холдинга с Загорским трубным заводом обеспечило возможность предложить потребителям новую продукцию, в том числе предназначенную для регионов Крайнего Севера и Арктики.