В «Уральской Стали» уверены в востребованности металлопродукции компании для Арктики

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Updated Сегодня, 06:54
Недавно комбинат «Уральская Сталь» заключил соглашение о сотрудничестве с межрегиональным научно-технологическим, деловым и образовательным партнерством «Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (МРПА), пишет 56orb.ru.
По словам генерального директора УК «Уральская Сталь» Дениса Сафина, предприятиями холдинга выпущена инновационная продукция, которая будет востребована в ходе инфраструктурного строительства в Арктической зоне РФ.
Среди заявленных позиций — улучшенные и экономнолегированные мостовые стали, атмосферостойкие стали (14ХГНДЦ и 06ГН3МД), судостали, строительные стали, в том числе хладостойкие и огнестойкие. Помимо этого, востребованными могут оказаться также криогенные стали 0H6, в частности уникальная разработка 0Н6ДМБ, которая используется при изготовлении резервуаров для сжиженного природного газа и криогенных аппаратов.
Также в зону Арктики зону можно осуществлять поставки биметаллического проката, пригодного для выпуска ледового пояса ледоколов. Как отмечают специалисты, в этой сфере имеется дефицит металла, обладающего требуемыми характеристиками.
Как ранее сообщил Денис Сафин, на производственной площадке новотроицкого комбината реализуют масштабную инвестиционную программу, направленную на расширение сортамента выпускаемой продукции, а также усовершенствование существующих и внедрение новейших производственных технологий, пишет neftegaz.ru. Металлопродукцию, выпускаемую «в арктическом исполнении», сегодня используют в различных отраслях промышленности, где она может способствовать решению проблемы импортозамещения зарубежных аналогов высококачественным российским продуктом.
«На данный момент специалисты комбината проводят активные исследования в области разработки и производства новых материалов для арктической инфраструктуры», — рассказал Денис Сафин. В целом, по его словам, «Уральская Сталь» производит более ста марок стали. Комбинатом налажен выпуск около миллиона тонн в год проката повышенных качественных характеристик, при этом создание единого холдинга с Загорским трубным заводом обеспечило возможность предложить потребителям новую продукцию, в том числе предназначенную для регионов Крайнего Севера и Арктики.