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Власти прокомментировали жалобы на звук, похожий на взрыв, в Ростовской области

25 июля 2023, 09:09
Фото: 1MI
Власти прокомментировали жалобы на звук взрыва в Ростовской области
В Чертковском районе Ростовской области не было зарегистрировано внештатных ситуаций, сообщили корреспонденту RostovGazeta в районной администрации.

Ранее в Интернете разместили видео с громким звуком, похожим на взрыв, а автор утверждал, что это случилось в Чертковском районе. В опубликованном ролике показан один из дворов, поэтому понять, где его сняли, не получится.

В комментариях пользователи писали, что слышали звук также в Миллеровском и Кашарском районах. Теперь корреспондент RostovGazeta взял комментарий у администрации Чертковского района на эту тему.

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«На территории Чертковского района внештатные ситуации не зарегистрированы», — говорится в ответе.

При этом в соцсетях местные жители предположили, что причиной звука может быть разгерметизация колеса грузовика.

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