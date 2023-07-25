Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Ранее в Интернете разместили видео с громким звуком, похожим на взрыв, а автор утверждал, что это случилось в Чертковском районе. В опубликованном ролике показан один из дворов, поэтому понять, где его сняли, не получится.
В комментариях пользователи писали, что слышали звук также в Миллеровском и Кашарском районах. Теперь корреспондент RostovGazeta взял комментарий у администрации Чертковского района на эту тему.
«На территории Чертковского района внештатные ситуации не зарегистрированы», — говорится в ответе.
При этом в соцсетях местные жители предположили, что причиной звука может быть разгерметизация колеса грузовика.