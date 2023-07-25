Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Ростовводоканал оштрафовал на 80 тысяч рублей 87-летнюю жительницу города. Специалисты организации не нашли во время проверки на ее счетчике леску.
Дочь пенсионерки утверждает, что до водоканала к ним домой приходила сторонняя организация. Там заявили, что никаких проблем со счетчиком нет. К тому же в неуплате счетов пенсионерка также замечена не была.
«А я даже и не знаю, должна она [леска] там быть или нет. И вот теперь, без суда, с нас требуют 80 тысяч из-за этой лески», — приводит слова дочери пенсионерки 161.ру.
При этом водоканал не выдал по окончанию осмотра необходимый акт проверки и чуть не забрал акт сторонней организации.
Пенсия 87-летней ростовчанки составляет всего лишь 23 тысячи рублей. Она вместе с семьей пришла в офис организации, чтобы узнать, как при таких скромных доходах выплатить штраф за отсутствие лески. Однако внутрь их не пустили и пригрозили, что в случае неуплаты отключат воду.
В водоканале журналистам заявили, что поврежденная леска является признаком манипуляций с пломбой на счетчике. Поэтому организация имеет право начислить за это доплату. Заплатить придется норматив за три месяца с коэффициентом 10 на каждого жителя дома. В доме пенсионерки проживает четыре человека.
Также в водоканале добавили, что акт сторонней организации подтверждал лишь исправность прибора учета, а не фиксировал целостность пломбы.
Ранее суд обязал сам Ростовводоканал выплатить 193 миллиона рублей за загрязнение реки Дон.