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Водоканал оштрафовал на 80 тысяч рублей 87-летнюю ростовчанку из-за лески на счетчике

25 июля 2023, 15:22. Обновлено в 15:24
Фото: pxhere
Пенсионерку в Ростове оштрафовали на 80 тысяч рублей из-за отсутствия на счетчике лески
Пенсионерку в Ростове оштрафовали на 80 тысяч рублей из-за отсутствия на счетчике лески, пишут СМИ.

Ростовводоканал оштрафовал на 80 тысяч рублей 87-летнюю жительницу города. Специалисты организации не нашли во время проверки на ее счетчике леску.

Дочь пенсионерки утверждает, что до водоканала к ним домой приходила сторонняя организация. Там заявили, что никаких проблем со счетчиком нет. К тому же в неуплате счетов пенсионерка также замечена не была.

«А я даже и не знаю, должна она [леска] там быть или нет. И вот теперь, без суда, с нас требуют 80 тысяч из-за этой лески», — приводит слова дочери пенсионерки 161.ру.

При этом водоканал не выдал по окончанию осмотра необходимый акт проверки и чуть не забрал акт сторонней организации.

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Пенсия 87-летней ростовчанки составляет всего лишь 23 тысячи рублей. Она вместе с семьей пришла в офис организации, чтобы узнать, как при таких скромных доходах выплатить штраф за отсутствие лески. Однако внутрь их не пустили и пригрозили, что в случае неуплаты отключат воду.

В водоканале журналистам заявили, что поврежденная леска является признаком манипуляций с пломбой на счетчике. Поэтому организация имеет право начислить за это доплату. Заплатить придется норматив за три месяца с коэффициентом 10 на каждого жителя дома. В доме пенсионерки проживает четыре человека.

Также в водоканале добавили, что акт сторонней организации подтверждал лишь исправность прибора учета, а не фиксировал целостность пломбы.

Ранее суд обязал сам Ростовводоканал выплатить 193 миллиона рублей за загрязнение реки Дон.

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