Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Бригада якутский врачей продолжила работу в военном госпитале в Ростове. Соответствующее поручение медикам дал глава Якутии Айсен Николаев. Врачи находятся в Ростове с ноября. Они оказывают помощь раненым участникам спецоперации.
«Это уникальный опыт. Наши коллеги зарекомендовали себя как профессионалы, их распределяют по отделениям, доверяют оперативные вмешательства, первичную хирургическую обработку», — заявила министр здравоохранения республики Лена Афанасьева.
Уточняется, что среди медиков есть травматологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги и операционные сестры.
Ранее сообщалось, что памятник героям спецоперации установят в Азове Ростовской области.