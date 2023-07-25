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Якутские врачи продолжают работать в военном госпитале Ростова-на-Дону

25 июля 2023, 12:14
Фото: uc-mozhaisk.mil.ru
Якутские врачи продолжают работать в военном госпитале Ростова-на-Дону
Бригада якутских врачей продолжает работу в военном госпитале Ростова, сообщил Оперативный штаб Якутии.

Бригада якутский врачей продолжила работу в военном госпитале в Ростове. Соответствующее поручение медикам дал глава Якутии Айсен Николаев. Врачи находятся в Ростове с ноября. Они оказывают помощь раненым участникам спецоперации.

«Это уникальный опыт. Наши коллеги зарекомендовали себя как профессионалы, их распределяют по отделениям, доверяют оперативные вмешательства, первичную хирургическую обработку», — заявила министр здравоохранения республики Лена Афанасьева.

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Уточняется, что среди медиков есть травматологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги и операционные сестры.

Ранее сообщалось, что памятник героям спецоперации установят в Азове Ростовской области.

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