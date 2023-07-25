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За продажу детям зажигалок будут штрафовать в Ростовской области

25 июля 2023, 17:51
Фото: pxhere
Депутаты приняли закон о штрафах за продажу и передачу несовершеннолетним зажигалок
Депутаты приняли закон о штрафах за продажу и передачу несовершеннолетним зажигалок, инициатива обсуждалась на сегодняшнем заседании Заксобрания Ростовской области.

В Ростовской области депутаты ввели штрафы за продажу и передачу несовершеннолетним товаров, содержащих углеродный газ. Принять соответствующие поправки в закон парламентариев попросила прокуратура региона.

За продажу и передачу детям зажигалок граждан накажут штрафом в размере от трех до пяти тысяч рублей. Должностные лица при этом заплатят больше — от 10 до 20 тысяч рублей. От 30 тысяч до 50 тысяч оштрафуют за продажу зажигалок детям бизнесменов.

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Заместитель прокурора Ростовской области Владимир Ходурский заявил, что запрет вводят не столько для борьбы с курением среди детей, сколько из-за нового вида токсикомании.

Поэтому штрафовать будут не только за покупку и передачу ребенку зажигалки, но и за предложение ему понюхать сжиженный углеводородный газ. Сумма денежного взыскания в таком случае составит пять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что штрафовать будут ростовчан, которые не убирают фекалии за собаками.

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