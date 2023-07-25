За продажу и передачу детям зажигалок граждан накажут штрафом в размере от трех до пяти тысяч рублей. Должностные лица при этом заплатят больше — от 10 до 20 тысяч рублей. От 30 тысяч до 50 тысяч оштрафуют за продажу зажигалок детям бизнесменов.