Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Жительница Заветинского района Ольга [имя изменено по ее просьбе] рассказывает, что Этацизин вынуждена принимать постоянно. Его стоимость прежде составляла порядка 1200-1300 рублей за 50 таблеток.
«Месяц назад он подорожал, я покупала его за 2,7 тысячи рублей. А вчера в аптеке он еще больше вырос в цене. Теперь он стоит 4,1 тысячи рублей», — возмущается Ольга.
Собеседница подчеркивает, что аналогов у этого препарата не существует. Его новая стоимость стала практически недоступной для многих жителей Ростовской области и, тем более, для пенсионеров.
В одной из аптек Ростова корреспонденту RostovGazeta подтвердили, что Этацизин действительно не имеет аналогов. И сегодня он подорожал. В ростовских аптеках это лекарство можно найти за 3200-3300 рублей.
«Этацизин не относится к жизненно важным препаратам, поэтому такая стоимость», — разъяснила фармацевт.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему жизненно необходимые препараты дорожают в Ростовской области.