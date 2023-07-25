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Жители Ростовской области сообщили о росте цен на препарат для сердечников

25 июля 2023, 09:32
Фото: 1MI
Жители Ростовской области пожаловались на рост цен на лекарство для сердечников
Препарат при сердечной аритмии Этацизин непомерно вырос в цене. Аналогов у него нет. Из-за его стоимости, он стал практически недоступным, особенно — для пенсионеров, сообщила RostovGazeta жительница Заветинского района.

Жительница Заветинского района Ольга [имя изменено по ее просьбе] рассказывает, что Этацизин вынуждена принимать постоянно. Его стоимость прежде составляла порядка 1200-1300 рублей за 50 таблеток.

«Месяц назад он подорожал, я покупала его за 2,7 тысячи рублей. А вчера в аптеке он еще больше вырос в цене. Теперь он стоит 4,1 тысячи рублей», — возмущается Ольга.

Собеседница подчеркивает, что аналогов у этого препарата не существует. Его новая стоимость стала практически недоступной для многих жителей Ростовской области и, тем более, для пенсионеров.

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В одной из аптек Ростова корреспонденту RostovGazeta подтвердили, что Этацизин действительно не имеет аналогов. И сегодня он подорожал. В ростовских аптеках это лекарство можно найти за 3200-3300 рублей.

«Этацизин не относится к жизненно важным препаратам, поэтому такая стоимость», — разъяснила фармацевт.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему жизненно необходимые препараты дорожают в Ростовской области.

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#Здоровье#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Дарья Демидова
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