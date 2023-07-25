Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
По их словам, это произошло примерно в 23 часа в Чертковском районе, недалеко от границы с ЛНР. Автор разместил видео, снятое в одном из дворов, в ролике слышен громкий звук.
Добавим, что никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется. А на видео невозможно понять, где точно оно было снято.
Ранее ФСБ нашла следы взрывчатки на судне, следовавшем в Ростов-на-Дону из Турции. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в регионе пьяный военный получил штраф за ложное сообщение о минировании полигона.