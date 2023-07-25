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Жители в Ростовской области заявили о звуках взрывов на границе с ЛНР вечером 24 июля

25 июля 2023, 06:22
Фото: Привет-Ростов
Жители в Ростовской области заявили о звуках взрывов на границе с ЛНР вечером 24 июля
На севере Ростовской области вечером в понедельник, 24 июля, прозвучал звук, похожий на взрыв, сообщили местные жители в соцсетях.

По их словам, это произошло примерно в 23 часа в Чертковском районе, недалеко от границы с ЛНР. Автор разместил видео, снятое в одном из дворов, в ролике слышен громкий звук.

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Видео: Привет-Ростов

Добавим, что никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется. А на видео невозможно понять, где точно оно было снято.

Ранее ФСБ нашла следы взрывчатки на судне, следовавшем в Ростов-на-Дону из Турции. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в регионе пьяный военный получил штраф за ложное сообщение о минировании полигона.

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