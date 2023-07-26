Андрей Воробьев: Новый учебно-тренировочный комплекс МГАФК откроется в Люберцах

Как заявил Андрей Воробьев, в этом уникальном высшем учебном заведении ведется подготовка преподавателей, учителей, а также специалистов по адаптивной физкультуре и реабилитации. При этом он добавил, что теперь в центре смогут заниматься тренеры, преподаватели из 50 регионов РФ, а также дети, которые живут рядом. Об этом пишет mosregtoday.ru.