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Андрей Воробьев: Новый учебно-тренировочный комплекс МГАФК откроется в Люберцах

26 июля 2023, 06:05
Фото: Пресс-служба Правительства МО
Дмитрий Белицкий
Этой осенью в Люберцах откроет свои двери новое здание учебно-тренировочного комплекса Московской государственной академии физической культуры (МГАФК). Готовность здания оценили губернатор Андрей Воробьев и министр спорта РФ Олег Матыцин.

Как заявил Андрей Воробьев, в этом уникальном высшем учебном заведении ведется подготовка преподавателей, учителей, а также специалистов по адаптивной физкультуре и реабилитации. При этом он добавил, что теперь в центре смогут заниматься тренеры, преподаватели из 50 регионов РФ, а также дети, которые живут рядом. Об этом пишет mosregtoday.ru.

Комплекс оборудован несколькими бассейнами, крытым катком, залами хореографии, акробатики, сухого плавания, а также тренажерами и научными лабораториями с процедурными кабинетами. Кроме того, имеется спецтренажер с инфракрасным излучением.

Возведение комплекса началось в 2020 году в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» и госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ». В перечень видов спорта, которыми здесь смогут заниматься, вошли плавание, водное поло, прыжки в воду, хоккей, фигурное катание. Все продумано до мелочей: навигация интуитивная и понятная, все помещения доступны для инвалидов — дверные проемы широкие, чтобы проехала коляска, информационные таблички дублированы на шрифте Брайля для слабовидящих.

В рамках визита глава Подмосковья Андрей Воробьев и министр спорта РФ Олег Матыцин осмотрели помещения комплекса, а также пообщались со студентами и преподавателями академии.

Кроме трех тысяч студентов, в академии смогут тренироваться и сборные команды России. При этом будущие тренеры смогут участвовать в тренировочном процессе лучших спортсменов страны.

По словам Олега Матыцина, данное учебное заведение является одним из старейших вузов отрасли. При этом обновленная инфраструктура привлечет больше абитуриентов, а также жителей Малаховки, Подмосковья к занятиям спортом.

В свою очередь ребята рассказали, что раньше им приходилось ездить на тренировки в разные спортцентры, рано вставать. Теперь же все необходимое находится в одном здании.

Напомним, в 2021 году Московская государственная академия физкультуры отметила 90 лет. За все эти годы в стенах вуза было подготовлено 28 тыс. тренеров и спортсменов. Кроме того, 900 воспитанников академии являются мастерами спорта международного класса, а также победителями и призерами мировых соревнований, при этом 137 человек — заслуженные тренеры.

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