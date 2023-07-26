Автомобильный рынок в России: статистика и тенденции

По статистике российские граждане тратят в среднем 600 миллиардов рублей ежемесячно на приобретение новых и подержанных автомобилей. Учитывая, что общие расходы на потребление составляют 5,2 триллиона рублей, видно, что 11,5% доходов уходит на покупку автомобилей. Кроме того, необходимо учесть сектор запасных частей и услуг по ремонту автомобилей. Только на запасные части для отечественных легковых автомобилей россияне потратили в прошлом году 419 миллиардов рублей, пишет ИА RuNews24.ru