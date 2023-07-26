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Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Автомобильный рынок в России: статистика и тенденции

26 июля 2023, 08:30
Автомобильная отрасль — одна из крупнейших частей потребительской экономики и важный сектор промышленности. На данный момент в России зарегистрировано 45,4 миллиона легковых автомобилей.

По статистике российские граждане тратят в среднем 600 миллиардов рублей ежемесячно на приобретение новых и подержанных автомобилей. Учитывая, что общие расходы на потребление составляют 5,2 триллиона рублей, видно, что 11,5% доходов уходит на покупку автомобилей. Кроме того, необходимо учесть сектор запасных частей и услуг по ремонту автомобилей. Только на запасные части для отечественных легковых автомобилей россияне потратили в прошлом году 419 миллиардов рублей, пишет ИА RuNews24.ru

Именно поэтому состояние автомобильного рынка имеет огромное значение для тысяч предприятий и сотен тысяч работников по всей стране. Более того, его состояние является надежным показателем экономического благосостояния страны.

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