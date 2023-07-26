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Бойца ЧВК «Вагнер» осудят за ранение полицейского в Новошахтинске в декабре 2022 года

26 июля 2023, 12:45
Фото: СУ СК РФ по Ростовской области
Стрелка из Новошахтинска осудят за ранение полицейского в декабре 2022 года
Перед судом предстанет бывший боец ЧВК «Вагнер» Павел Николин, в конце прошлого года он напал на полицейских в Новошахтинске, напомнили в Следкоме Ростовской области.

Перед судом в Ростовской области предстанет 38-летний Павел Николин. В декабре прошлого года он, будучи бойцом ЧВК «Вагнер», дезертировал с фронта и бежал в Новошахтинск. Там он напал на полицейских. Стражи правопорядка хотели выяснить, откуда у мужчины огнестрельное оружие. В ответ Николин открыл огонь и ранил одного из полицейских. К счастью, жизнь силовика удалось спасти.

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Сам Николин все это время находился под стражей. Сейчас расследование его уголовного дела завершено. Судьбу обвиняемого решит суд.

Напомним, инцидент с нападением на полицейских в Новошахтинске вызвал большую общественную шумиху. До поимки Николина жителям города рекомендовали не выходить из дома без необходимости и не выпускать на улицу детей. Взять на поруки дезертира хотел и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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