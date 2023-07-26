Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Перед судом в Ростовской области предстанет 38-летний Павел Николин. В декабре прошлого года он, будучи бойцом ЧВК «Вагнер», дезертировал с фронта и бежал в Новошахтинск. Там он напал на полицейских. Стражи правопорядка хотели выяснить, откуда у мужчины огнестрельное оружие. В ответ Николин открыл огонь и ранил одного из полицейских. К счастью, жизнь силовика удалось спасти.
Сам Николин все это время находился под стражей. Сейчас расследование его уголовного дела завершено. Судьбу обвиняемого решит суд.
Напомним, инцидент с нападением на полицейских в Новошахтинске вызвал большую общественную шумиху. До поимки Николина жителям города рекомендовали не выходить из дома без необходимости и не выпускать на улицу детей. Взять на поруки дезертира хотел и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.