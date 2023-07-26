Перед судом в Ростовской области предстанет 38-летний Павел Николин. В декабре прошлого года он, будучи бойцом ЧВК «Вагнер», дезертировал с фронта и бежал в Новошахтинск. Там он напал на полицейских. Стражи правопорядка хотели выяснить, откуда у мужчины огнестрельное оружие. В ответ Николин открыл огонь и ранил одного из полицейских. К счастью, жизнь силовика удалось спасти.