Депутат Буцкая выступила за уроки семьеведения в школах

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
В интервью ИА RuNews24.ru она отметила, что данный вопрос уже обсуждался на пяти собраниях специальной рабочей группы. Важно решить, нужно ли включить семьеведение в обязательную школьную программу или предложить его как дополнительный курс.
Буцкая подчеркнула: для того, чтобы семьеведение осталось в сердце ребенка, необходимо сделать уроки интересными и запоминающимися. Она предложила поменять формат обучения: например, проводить игры, психологические тренинги или организовывать квесты на составление генеалогического древа с выездом в архивы.
Кроме того, рассматривается возможность интеграции семьеведения в программу по литературе или цикл «Разговоров о важном». По мнению Буцкой, таким образом можно в школе привить семейные ценности, если они не были отработаны на уровне семьи.