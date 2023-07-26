rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:20

Published Сегодня, 18:20

Modified Сегодня, 18:24

Updated Сегодня, 18:24

Депутат Буцкая выступила за уроки семьеведения в школах

26 июля 2023, 18:20
Необходимо добавить в школьную программу уроки по семьеведению, на которых детям будут передавать семейные ценности. Об этом заявила депутат Госдумы РФ и учредитель движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

В интервью ИА RuNews24.ru она отметила, что данный вопрос уже обсуждался на пяти собраниях специальной рабочей группы. Важно решить, нужно ли включить семьеведение в обязательную школьную программу или предложить его как дополнительный курс.

Буцкая подчеркнула: для того, чтобы семьеведение осталось в сердце ребенка, необходимо сделать уроки интересными и запоминающимися. Она предложила поменять формат обучения: например, проводить игры, психологические тренинги или организовывать квесты на составление генеалогического древа с выездом в архивы.

Кроме того, рассматривается возможность интеграции семьеведения в программу по литературе или цикл «Разговоров о важном». По мнению Буцкой, таким образом можно в школе привить семейные ценности, если они не были отработаны на уровне семьи.

Подпишитесь
В Ростовской области накрыли склад Ozon из-за мигрантов и думают о народном ополчении
Сегодня, 15:13
Самокатчики стали причиной ДТП и кошмаром для жителей Новочеркасска
Сегодня, 15:07
Опасные места для детей показали на карте в Ростовской области
Сегодня, 16:08
Суд признал, что донской Минтранс помогал конкретным фирмам получать госконтракты
Сегодня, 14:52
Подорвавшийся на гранате мужчина в Ростове мог привезти ее из зоны СВО
Сегодня, 14:49
Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал о событиях СВО в июле 2023
Сегодня, 14:01