Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
По словам депутата, в рядах ВСУ растет число наемников из стран НАТО. Кроме поляков, болгар, чехов и немцев в большом количестве появляются американцы, англичане и французы.
«Вся эта нечисть отрабатывает свое желание убивать людей на полигоне, которым они сегодня называют Украину. Для них государства Украина уже не существует, — отмечает Виктор Водолацкий. — На этом полигоне они отрабатывают новые методы ведения борьбы с Россией, новое вооружение. Но, как мы наблюдаем, это вооружение хорошо горит и уничтожается».
Собеседник подчеркивает, что большую часть из поставленного вооружения Украина сегодня не использует.
«А все потому, что ВСУ не умеют им пользоваться. Обучение в течение месяца, которое они проходили, не дает в полной мере навыки управления теми боевыми комплексами, которые уже на миллиарды долларов поставили Украине страны НАТО и США», — разъясняет депутат.
По словам спикера, в рамках мобилизации, Зеленский сегодня вычищает всех под гребенку, не зависимо от состояния здоровья. В первую очередь — жителей Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей. А также Черниговской и Сумской.
«Эти украинцы сдаются в плен и рассказывают, что позавчера еще были мирными гражданами. А вчера их на машинах и в вагонах увезли на линию СВО и заставили воевать. С учетом того, что мы максимально уничтожаем живую силу, естественно, те, кого силой заставили воевать — гибнут», — делится информацией Виктор Водолацкий.
От Сватова до Кременной, по словам депутата, у нас наметилось хорошее продвижение — более, чем на два километра. Продвигаются наши бойцы и в районе Бахмута.
«Если брать линию фронта от Сватова — Лисичанска и до Белогорки, врагу не удается продвигаться вперед нигде. По два-три раза в день ВСУ пытаются идти в контрнаступление. Но каждое их контрнаступление оборачивается продвижением наших войск на несколько сот метров, а то и километров», — резюмирует депутат.
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