«Вся эта нечисть отрабатывает свое желание убивать людей на полигоне, которым они сегодня называют Украину. Для них государства Украина уже не существует, — отмечает Виктор Водолацкий. — На этом полигоне они отрабатывают новые методы ведения борьбы с Россией, новое вооружение. Но, как мы наблюдаем, это вооружение хорошо горит и уничтожается».