Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика, который выполнит землеустроительные, кадастровые и оценочные работы, необходимые для строительства Западной хорды. Речь идет о втором этапе возведения магистрали. На эти цели власти выделили 62,5 миллиона рублей.
Среди прочего, подрядчик обязуется подготовить к изъятию 50 земельных участков. Они необходимы для прокладки дороги. Уточняется, что 18 из них находятся в частной собственности. Подрядчик должен будет провести землеустроительную экспертизу, подготовить документацию, необходимую для изъятия. Также в случае возникновения спорных ситуаций он будет представлять интересы Минтранса в суде.
Выполнить все указанные работы подрядчик должен до 25 декабря 2023 года.
Напомним, против строительства Западной хорды уже выступили сотни жителей Ростова.