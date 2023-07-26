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Для строительства Западной хорды власти изымут 50 участков земли в Ростовской области

26 июля 2023, 11:47
Фото: donland.ru
Для строительства Западной хорды власти изымут 50 участков земли в Ростовской области
Власти Ростовской области ищут подрядчика, который займется подготовкой к изъятию 50 земельный участков для строительства Западной хорды, следует из материалов государственных закупок.

Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика, который выполнит землеустроительные, кадастровые и оценочные работы, необходимые для строительства Западной хорды. Речь идет о втором этапе возведения магистрали. На эти цели власти выделили 62,5 миллиона рублей.

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Фото: donland.ru

Среди прочего, подрядчик обязуется подготовить к изъятию 50 земельных участков. Они необходимы для прокладки дороги. Уточняется, что 18 из них находятся в частной собственности. Подрядчик должен будет провести землеустроительную экспертизу, подготовить документацию, необходимую для изъятия. Также в случае возникновения спорных ситуаций он будет представлять интересы Минтранса в суде.

Выполнить все указанные работы подрядчик должен до 25 декабря 2023 года.

Напомним, против строительства Западной хорды уже выступили сотни жителей Ростова.

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