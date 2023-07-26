Среди прочего, подрядчик обязуется подготовить к изъятию 50 земельных участков. Они необходимы для прокладки дороги. Уточняется, что 18 из них находятся в частной собственности. Подрядчик должен будет провести землеустроительную экспертизу, подготовить документацию, необходимую для изъятия. Также в случае возникновения спорных ситуаций он будет представлять интересы Минтранса в суде.