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Доходность по вкладу «Мой ДОМ» Банка ДОМ. РФ повысилась

26 июля 2023, 06:09
Фото: Банк ДОМ.РФ
Российские банки изменяют условия по вкладам в соответствии с изменением ключевой ставки ЦБ.

В частности, по вкладу-конструктору «Мой ДОМ» в Банке ДОМ.РФ доходность повышена до 11%, а для зарплатных и премиальных клиентов — до 11,2%.

Открывая депозит, клиенты Банка ДОМ.РФ сами выбирают подходящие для себя условия с учетом индивидуальных потребностей и подходов к размещению. Процентная ставка зависит от способа открытия, сроков размещения средств, возможности пополнения и снятия, периодичности выплаты процентов.

«Мы действуем в логике текущей ситуации — с учетом инфляционных ожиданий, давления на курс рубля и переориентации людей в сторону сберегательной модели. Также мы ориентируемся на меняющиеся предпочтения клиентов в части сроков и сумм размещения. Наиболее привлекательные ставки доступны на сроках от 1 года — в 2023 году именно такие параметры выбирает примерно половина наших клиентов», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Максимальная доходность по вкладу «Мой ДОМ» достигается при открытии депозита онлайн на сумму не менее 1 млн рублей при условии размещения на трехлетний срок.

Средства на всех вкладах застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). В мобильном банке предусмотрен широкий функционал управления депозитами, включая открытие вкладов, пополнение и снятие средств.

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