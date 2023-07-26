Доходность по вкладу «Мой ДОМ» Банка ДОМ. РФ повысилась

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
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Updated Сегодня, 06:14
В частности, по вкладу-конструктору «Мой ДОМ» в Банке ДОМ.РФ доходность повышена до 11%, а для зарплатных и премиальных клиентов — до 11,2%.
Открывая депозит, клиенты Банка ДОМ.РФ сами выбирают подходящие для себя условия с учетом индивидуальных потребностей и подходов к размещению. Процентная ставка зависит от способа открытия, сроков размещения средств, возможности пополнения и снятия, периодичности выплаты процентов.
«Мы действуем в логике текущей ситуации — с учетом инфляционных ожиданий, давления на курс рубля и переориентации людей в сторону сберегательной модели. Также мы ориентируемся на меняющиеся предпочтения клиентов в части сроков и сумм размещения. Наиболее привлекательные ставки доступны на сроках от 1 года — в 2023 году именно такие параметры выбирает примерно половина наших клиентов», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Максимальная доходность по вкладу «Мой ДОМ» достигается при открытии депозита онлайн на сумму не менее 1 млн рублей при условии размещения на трехлетний срок.
Средства на всех вкладах застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). В мобильном банке предусмотрен широкий функционал управления депозитами, включая открытие вкладов, пополнение и снятие средств.