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Гидрометцентр предупредил о ливнях и похолодании на 12 градусов в Ростовской области

26 июля 2023, 11:58
Фото: 23.mchs.gov.ru
Гидрометцентр предупредил о ливнях и похолодании на 12 градусов в Ростовской области
С 28 июля в Ростовской области ожидается похолодание и ливни с грозами, сообщили в Гидрометцентре.

Ближе к выходным жара в Ростовской области сменится непогодой. В регионе ожидаются ливни с грозами и градом. Скорость ветра усилится до 25 метров в секунду. Температура воздуха опустится примерно на 12 градусов и в среднем составит +24 градуса.

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Пик осадков в регионе придется на ночь с 28 на 29 июля. Выпасть должно до семи миллиметров осадков.

Похолодание же продержится в регионе до первых дней августа.

Ранее в Ростовской области мощный ливень размыл участок трассы.

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