Ближе к выходным жара в Ростовской области сменится непогодой. В регионе ожидаются ливни с грозами и градом. Скорость ветра усилится до 25 метров в секунду. Температура воздуха опустится примерно на 12 градусов и в среднем составит +24 градуса.