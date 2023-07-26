Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Ближе к выходным жара в Ростовской области сменится непогодой. В регионе ожидаются ливни с грозами и градом. Скорость ветра усилится до 25 метров в секунду. Температура воздуха опустится примерно на 12 градусов и в среднем составит +24 градуса.
Пик осадков в регионе придется на ночь с 28 на 29 июля. Выпасть должно до семи миллиметров осадков.
Похолодание же продержится в регионе до первых дней августа.
Ранее в Ростовской области мощный ливень размыл участок трассы.