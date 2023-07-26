Клиенты Банка ЗЕНИТ могут воспользоваться индивидуальным зарплатным проектом

Также всем держателям «Карты привилегий» доступна привлекательная программа лояльности: начисление кешбэка до 5% за оплату в кафе, ресторанах, аптеках и за покупки спортивных товаров, 1% — на все остальные покупки. Кроме того, доступны бесплатные переводы средств через СБП и по реквизитам в любые банки, оплата услуг ЖКХ без комиссий и ряд других преимуществ.