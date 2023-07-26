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Клиенты Банка ЗЕНИТ могут воспользоваться индивидуальным зарплатным проектом

26 июля 2023, 11:30
Фото: ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк ЗЕНИТ расширил перечень услуг, предложив клиентам индивидуальный зарплатный проект.

Держатели дебетовой «Карты привилегий» могут получить такие преимущества, как бесплатный выпуск карты и ее обслуживание, бесплатное информирование о зачислениях заработной платы, возможность снимать наличные в любом банкомате без комиссии. Кроме того, действуют специальные условия по сберегательным и кредитным продуктам банка.

Преимущества индивидуального зарплатного проекта доступны как новым, так и действующим клиентам с ежемесячным доходом от 10 тыс. рублей. Необходимо только заполнить заявление на перечисление заработной платы на карту Банка ЗЕНИТ и передать в бухгалтерию работодателя. При отсутствии карты можно подать заявку на открытие дебетовой «Карты привилегий» на сайте или в офисе Банка ЗЕНИТ.

Также всем держателям «Карты привилегий» доступна привлекательная программа лояльности: начисление кешбэка до 5% за оплату в кафе, ресторанах, аптеках и за покупки спортивных товаров, 1% — на все остальные покупки. Кроме того, доступны бесплатные переводы средств через СБП и по реквизитам в любые банки, оплата услуг ЖКХ без комиссий и ряд других преимуществ.

Подробнее с условиями зарплатного проекта можно ознакомиться на сайте банка.

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