Космонавт рассказал о занятиях спортом в условиях невесомости

«Есть очень хороший массивный силовой тренажер у наших американских коллег, называется Ared. Можно пожать штангу, поделать приседания. Пристегиваться к нему иногда тоже надо, но, в принципе, там сделана такая конструкция, что тебя фактически зажимает между штангой и платформой. Ну и, соответственно, ты с ней приседаешь», — сообщил Рязанский.