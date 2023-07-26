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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Космонавт рассказал о занятиях спортом в условиях невесомости

26 июля 2023, 12:56
Занятия спортом в условиях невесомости существенно отличаются от тренировок на Земле. Об этом заявил Герой России, космонавт-исследователь Сергей Рязанский.

В интервью журналистам NEWS.ru он сообщил, что на велотренажере, космонавты крутят педали руками и ногами. По его словам, это вызвано необходимостью развития плечевого пояса и выносливости.

Однако ключевым видов спорта во время нахождения на МКС является бег по дорожке. Это упражнение позволяет организму поддерживать себя в хорошем состоянии. Единственная особенность, что во время бега космонавт надевает специальный тяжелый жилет, вес которого регулируется. Данный жилет позволяет преодолевать невесомость во время «космической пробежки».

«Есть очень хороший массивный силовой тренажер у наших американских коллег, называется Ared. Можно пожать штангу, поделать приседания. Пристегиваться к нему иногда тоже надо, но, в принципе, там сделана такая конструкция, что тебя фактически зажимает между штангой и платформой. Ну и, соответственно, ты с ней приседаешь», — сообщил Рязанский.

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