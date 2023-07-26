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Литр бензина в Ростовской области подорожал на 1,5 рубля за два месяца

26 июля 2023, 08:24
Фото: Abc10/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Стоимость бензина снова резко выросла в Ростовской области
В Ростовской области за последнее время увеличилась стоимость бензина на АЗС, следует из данных портала FuelPrices.

Только за последнюю неделю литр АИ-92 подорожал сразу на 43 копейки, АИ-95 — на 30 копеек, АИ-98 — 44 копейки. Дизельное топливо за это время выросло в цене на 13 копеек.

Если сравнить с более ранним периодом, то рост стоимости оказался еще больше. К примеру, с мая топливо в среднем подорожало на полтора рубля.

Центробанк объяснил высокие цены на бензин в Ростовской области
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Добавим, что в целом по Южному федеральному округу за последнюю неделю во всех регионах фиксируют рост цен. На это жалуются и читатели RostovGazeta при обращении в редакцию.

Ранее Центробанк объяснил высокие цены на бензин в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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