Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Только за последнюю неделю литр АИ-92 подорожал сразу на 43 копейки, АИ-95 — на 30 копеек, АИ-98 — 44 копейки. Дизельное топливо за это время выросло в цене на 13 копеек.
Если сравнить с более ранним периодом, то рост стоимости оказался еще больше. К примеру, с мая топливо в среднем подорожало на полтора рубля.
Добавим, что в целом по Южному федеральному округу за последнюю неделю во всех регионах фиксируют рост цен. На это жалуются и читатели RostovGazeta при обращении в редакцию.
Ранее Центробанк объяснил высокие цены на бензин в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.