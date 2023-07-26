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Массовое ДТП спровоцировало пробку на трассе «Ростов — Волгодонск» 26 июля

26 июля 2023, 15:06
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Массовое ДТП спровоцировало пробку на трассе «Ростов — Волгодонск» 26 июля
ДТП с участием трех иномарок произошло на трассе «Ростов — Волгодонск», сообщили в ГИБДД региона.

ДТП произошло на трассе «Ростов — Волгодонск» 26 июля. Водитель Volkswagen Polo наехал на левый отбойник, затем выехал на встречную полосу и влетел в Hyundai Accent и Skoda Octavia. Удар транспортных средств был настолько сильным, что от капотов машин осталась груда металла.

Травмы в результате ДТП получил 45-летний водитель Skoda.

Сейчас в районе ДТП образовалась пробка в несколько километров. Водителей просят искать объездные пути, чтобы не потерять время в заторе.

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Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.
Видео: ТГ канал Ростов Главный

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

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