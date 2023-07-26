ДТП произошло на трассе «Ростов — Волгодонск» 26 июля. Водитель Volkswagen Polo наехал на левый отбойник, затем выехал на встречную полосу и влетел в Hyundai Accent и Skoda Octavia. Удар транспортных средств был настолько сильным, что от капотов машин осталась груда металла.