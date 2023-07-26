Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
ДТП произошло на трассе «Ростов — Волгодонск» 26 июля. Водитель Volkswagen Polo наехал на левый отбойник, затем выехал на встречную полосу и влетел в Hyundai Accent и Skoda Octavia. Удар транспортных средств был настолько сильным, что от капотов машин осталась груда металла.
Травмы в результате ДТП получил 45-летний водитель Skoda.
Сейчас в районе ДТП образовалась пробка в несколько километров. Водителей просят искать объездные пути, чтобы не потерять время в заторе.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее школьник на мопеде без прав попал под Lifan в Ростовской области.