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Нарколабораторию с 31 килограммом наркотиков нашли у двоих мужчин в Ростове

26 июля 2023, 12:23
Фото: 1MI
Нарколабораторию с 31 килограммом наркотиков нашли у двух мужчин в Ростове
Уголовное дело завели на двоих ростовчан после обнаружения у них нарколаборатории, рассказали в ФСБ.

Сотрудники ФСБ в Ростове задержали двоих мужчин, организовавших подпольную лабораторию по производству наркотиков. Сообщается, что одному из задержанных 26 лет, он является гражданином Армении, другому подозреваемому — 23 года, он россиянин.

Лабораторию они организовали в частном доме, а наркотики реализовывали через интернет-магазины. Всего силовики нашли у дельцов 31 килограмм наркотиков, среди них «альфа-PVP».

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Сейчас в отношении молодых людей заведено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее дилера с забитым наркотиками багажником задержали на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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