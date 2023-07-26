Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Сотрудники ФСБ в Ростове задержали двоих мужчин, организовавших подпольную лабораторию по производству наркотиков. Сообщается, что одному из задержанных 26 лет, он является гражданином Армении, другому подозреваемому — 23 года, он россиянин.
Лабораторию они организовали в частном доме, а наркотики реализовывали через интернет-магазины. Всего силовики нашли у дельцов 31 килограмм наркотиков, среди них «альфа-PVP».
Сейчас в отношении молодых людей заведено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее дилера с забитым наркотиками багажником задержали на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.