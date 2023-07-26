Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Ранее СМИ писали, что на улице 2-я Володарского якобы прогремел взрыв и одного человека увезли в больницу. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«Я лично разговаривала со службой МЧС, сказали, что этот человек приехал к кому-то в гости, играл с запалами. Это привело к взрыву у него прямо в руках, из-за чего оторвало два пальца», — передает канал слова местной жительницы. Но подтверждения этому на данный момент нет.
Отмечается, что ЧП произошло недалеко от детского сада.
Ранее Telegram-каналы писали, что у мужчины, который пострадал при взрыве запала гранаты, во время обыска обнаружили другие боеприпасы