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Очевидец рассказал о взрыве в Ростове-на-Дону днем 26 июля

26 июля 2023, 13:39
Фото: 61.mchs.gov.ru
Очевидец рассказал о взрыве в Ростове-на-Дону днем 26 июля
В Ростове-на-Дону в руках у мужчины взорвалась граната, из-за чего ему оторвало пальцы, сообщает Telegram-канал «Западный Ростов-на-Дону. News».

Ранее СМИ писали, что на улице 2-я Володарского якобы прогремел взрыв и одного человека увезли в больницу. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

«Я лично разговаривала со службой МЧС, сказали, что этот человек приехал к кому-то в гости, играл с запалами. Это привело к взрыву у него прямо в руках, из-за чего оторвало два пальца», — передает канал слова местной жительницы. Но подтверждения этому на данный момент нет.

Появилось видео с места взрыва гранаты в Ростове 26 июля
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Очевидец рассказал о взрыве в Ростове-на-Дону днем 26 июляОчевидец рассказал о взрыве в Ростове-на-Дону днем 26 июля
Очевидец рассказал о взрыве в Ростове-на-Дону днем 26 июляОчевидец рассказал о взрыве в Ростове-на-Дону днем 26 июля
Очевидец рассказал о взрыве в Ростове-на-Дону днем 26 июляОчевидец рассказал о взрыве в Ростове-на-Дону днем 26 июля
Очевидец рассказал о взрыве в Ростове-на-Дону днем 26 июля

Отмечается, что ЧП произошло недалеко от детского сада.

Ранее Telegram-каналы писали, что у мужчины, который пострадал при взрыве запала гранаты, во время обыска обнаружили другие боеприпасы

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Граната#Пострадавший#Пальцы#Детский сад#Взрыв#Боеприпасы#МЧС
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