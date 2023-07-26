«Я лично разговаривала со службой МЧС, сказали, что этот человек приехал к кому-то в гости, играл с запалами. Это привело к взрыву у него прямо в руках, из-за чего оторвало два пальца», — передает канал слова местной жительницы. Но подтверждения этому на данный момент нет.