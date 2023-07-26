Всего в системе есть информация о более чем 400 тысячах объектов, в том числе о 41 тысяче социально значимых мест: школах, детских садах, больницах, инвестиционных проектах, домах культуры и творчества, почтовых отделениях. Кроме того, указаны детские площадки и учреждения культуры.