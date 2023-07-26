Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
К ним относятся небезопасные места для купания, пустующие здания, кладбища и другие объекты. Узнать о них можно на карте геоинформационной системы региона.
Для этого вам нужно перейти по адресу gisro.donland.ru и выбрать тематический блок «Социальная среда». Этот ресурс всегда обновляется, чтобы информация была актуальной.
Всего в системе есть информация о более чем 400 тысячах объектов, в том числе о 41 тысяче социально значимых мест: школах, детских садах, больницах, инвестиционных проектах, домах культуры и творчества, почтовых отделениях. Кроме того, указаны детские площадки и учреждения культуры.
Ранее медик предупредила об опасности купаний в фонтанах в Ростове.