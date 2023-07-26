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Опасные места для детей показали на карте в Ростовской области

26 июля 2023, 16:08
Фото: 1MI
В Ростовской области на интерактивной карте отметили потенциально опасные для детей места, сообщили в правительстве региона.

К ним относятся небезопасные места для купания, пустующие здания, кладбища и другие объекты. Узнать о них можно на карте геоинформационной системы региона.

Для этого вам нужно перейти по адресу gisro.donland.ru и выбрать тематический блок «Социальная среда». Этот ресурс всегда обновляется, чтобы информация была актуальной.

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Всего в системе есть информация о более чем 400 тысячах объектов, в том числе о 41 тысяче социально значимых мест: школах, детских садах, больницах, инвестиционных проектах, домах культуры и творчества, почтовых отделениях. Кроме того, указаны детские площадки и учреждения культуры.

Ранее медик предупредила об опасности купаний в фонтанах в Ростове.

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