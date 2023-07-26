Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Представитель Южного парка птиц «Малинки» Анжела Потанина рассказала РБК, что открыть комплекс хотели в начале лета 2023 года. Однако теперь точной даты запуска нет.
«В настоящее время мы решаем вопрос с коммуникациями. Это достаточно затратное мероприятие, требующее больших согласований. В связи с этим, скорее всего, мы не откроемся в этом году. Сезон закончится, и мы не успеем», — рассказала собеседница.
Она добавила, что ранее для открытия глэмпинга к лету 2023 года необходимо решить вопросы с назначением земель и проведением коммуникаций. По предварительным оценкам, стоимость услуг составляла около 3 миллионов рублей. Сейчас вопрос с назначением земель уже решен. Однако стоимость проведения коммуникаций значительно выросла — до примерно 15 миллионов рублей.
Что касается особей кенгуру, которых планировали приобрести в Израиле, то они сейчас находятся в процессе транспортировки в донской регион. До открытия глэмпинга они будут жить на территории парка.
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