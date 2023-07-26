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Открытие кенгуру-глэмпинга в Ростовской области отложили на неопределенный срок

26 июля 2023, 07:01
Фото: pxhere.com
Открытие кенгуру-глэмпинга в Ростовской области отложили на неопределенный срок
В Ростовской области могут перенести открытие кенгуру-глэмпинга в Красносулинском районе, сообщают СМИ.

Представитель Южного парка птиц «Малинки» Анжела Потанина рассказала РБК, что открыть комплекс хотели в начале лета 2023 года. Однако теперь точной даты запуска нет.

«В настоящее время мы решаем вопрос с коммуникациями. Это достаточно затратное мероприятие, требующее больших согласований. В связи с этим, скорее всего, мы не откроемся в этом году. Сезон закончится, и мы не успеем», — рассказала собеседница.

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Она добавила, что ранее для открытия глэмпинга к лету 2023 года необходимо решить вопросы с назначением земель и проведением коммуникаций. По предварительным оценкам, стоимость услуг составляла около 3 миллионов рублей. Сейчас вопрос с назначением земель уже решен. Однако стоимость проведения коммуникаций значительно выросла — до примерно 15 миллионов рублей.

Что касается особей кенгуру, которых планировали приобрести в Израиле, то они сейчас находятся в процессе транспортировки в донской регион. До открытия глэмпинга они будут жить на территории парка.

Ранее ростовчане заявили о затянувшемся двухлетнем ремонте школы № 44.

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