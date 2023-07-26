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Пассажирские суда «Валдай» запустят по реке Дон в Ростовской области

26 июля 2023, 15:46
Фото: 1MI
Ростовская область ведет подготовку к закупке двух судов с названием «Валдай», сообщил гендиректор компании «Дон» Герман Лопаткин.

Он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов», что сейчас идет процесс возрождения пассажирского флота. Теперь планируется закупить для этого транспортные средства.

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«Мы хотим в скором времени заключить контракт и провести ходовые испытания. Местным жителям планируется показать „Валдаи“ 14 октября», — уточнил Лопаткин.

Он добавил, что при улучшении экономической ситуации можно будет заказать суда морского класса.

Ранее стало известно, что губернатор Ростовской области хочет запустить грузовые корабли из Азова во Вьетнам.

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