Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов», что сейчас идет процесс возрождения пассажирского флота. Теперь планируется закупить для этого транспортные средства.
«Мы хотим в скором времени заключить контракт и провести ходовые испытания. Местным жителям планируется показать „Валдаи“ 14 октября», — уточнил Лопаткин.
Он добавил, что при улучшении экономической ситуации можно будет заказать суда морского класса.
Ранее стало известно, что губернатор Ростовской области хочет запустить грузовые корабли из Азова во Вьетнам.