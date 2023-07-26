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Подорвавшийся на гранате мужчина в Ростове мог привезти ее из зоны СВО

26 июля 2023, 14:49
Фото: mil.ru
Взорвавший в Ростове гранату мужчина мог приехать из зоны СВО
В Ростове-на-Дону человек, который взорвал гранату и получил ранения, мог вернуться из зоны СВО, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Канал сообщил, что мужчина родился в Анапе и сейчас якобы вернулся из зоны спецоперации. Говорится, что он арендовал в Ростове квартиру, а далее хотел поехать навестить родственников.

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«Соседи рассказали, что мужчина выпил, достал „трофейную“ гранату и не справился с оружием. Взрыв случился в подъезде дома. В данный момент полиция обыскивает квартиру на предмет другого оружия», — сказано в сообщении.

Добавим, что никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется. Но местные СМИ пишут, что пострадавшему взрывом оторвало пальцы.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Граната#Зона СВО#Анапа#Взрыв#Оружие#Спецоперация#Пострадавший
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