Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Канал сообщил, что мужчина родился в Анапе и сейчас якобы вернулся из зоны спецоперации. Говорится, что он арендовал в Ростове квартиру, а далее хотел поехать навестить родственников.
«Соседи рассказали, что мужчина выпил, достал „трофейную“ гранату и не справился с оружием. Взрыв случился в подъезде дома. В данный момент полиция обыскивает квартиру на предмет другого оружия», — сказано в сообщении.
Добавим, что никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется. Но местные СМИ пишут, что пострадавшему взрывом оторвало пальцы.