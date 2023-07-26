Похитителю 6-летней девочки в Ростовской области предъявили обвинение

Напомним, что в Ростовской области продолжается расследование уголовного дела о похищении ребенка. В Шахтах 18 июля пропала шестилетняя девочка, когда взрослые на несколько минут оставили ее без присмотра. Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда она шла с незнакомым мужчиной.