Похитителю 6-летней девочки в Ростовской области предъявили обвинение

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Напомним, что в Ростовской области продолжается расследование уголовного дела о похищении ребенка. В Шахтах 18 июля пропала шестилетняя девочка, когда взрослые на несколько минут оставили ее без присмотра. Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда она шла с незнакомым мужчиной.
В результате начался розыск ребенка, к которому подключились полицейские, волонтеры и местные жители. Девочку обнаружили в доме у 41-летнего мужчины, который заявил, что они смотрели телевизор.
В результате завели уголовное дело, а фигуранта арестовали.
«Во время повторного опроса девочка призналась, что незнакомец приставал к ней. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы», — пишет канал. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.