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Похитителю 6-летней девочки в Ростовской области предъявили обвинение

26 июля 2023, 16:30
Фото: 1MI
Жителю Ростовской области, который похитил девочку, предъявили обвинение в сексуальном насилии, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что в Ростовской области продолжается расследование уголовного дела о похищении ребенка. В Шахтах 18 июля пропала шестилетняя девочка, когда взрослые на несколько минут оставили ее без присмотра. Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда она шла с незнакомым мужчиной.

В результате начался розыск ребенка, к которому подключились полицейские, волонтеры и местные жители. Девочку обнаружили в доме у 41-летнего мужчины, который заявил, что они смотрели телевизор.

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В результате завели уголовное дело, а фигуранта арестовали.

«Во время повторного опроса девочка призналась, что незнакомец приставал к ней. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы», — пишет канал. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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