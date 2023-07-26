ЧП произошло днем 26 июля на 2-й улице Володарского. Там в жилом доме у мужчины в руках взорвалась граната. Как пишет Don Mash, ему оторвало пальцы. Сейчас на месте работают экстренные службы. Очевидцы публикуют фото и видео с места событий.