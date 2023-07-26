Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
ЧП произошло днем 26 июля на 2-й улице Володарского. Там в жилом доме у мужчины в руках взорвалась граната. Как пишет Don Mash, ему оторвало пальцы. Сейчас на месте работают экстренные службы. Очевидцы публикуют фото и видео с места событий.
На них видно, что у дома №176 находятся пожарные и саперы. Также на улицу вышли жильцы из соседних домов. Вход в дом оцеплен.
Официальных комментариев об инциденте пока не поступало. В МВД на запросы журналистов ответили, что не могут дать оперативный ответ.
Напомним, ранее сообщалось, что в квартире подорвавшегося нашли и другие боеприпасы.