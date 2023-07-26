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Появилось видео с места взрыва гранаты в Ростове 26 июля

26 июля 2023, 13:23
Фото: 1MI
Появилось видео с места взрыва гранаты в Ростове 26 июля
Граната взорвалась в Ростове в жилом доме на 2-й улице Володарского, пишет Don Mash.

ЧП произошло днем 26 июля на 2-й улице Володарского. Там в жилом доме у мужчины в руках взорвалась граната. Как пишет Don Mash, ему оторвало пальцы. Сейчас на месте работают экстренные службы. Очевидцы публикуют фото и видео с места событий.

На них видно, что у дома №176 находятся пожарные и саперы. Также на улицу вышли жильцы из соседних домов. Вход в дом оцеплен.

Появилось видео с места взрыва гранаты в Ростове 26 июля
Видео: ТГ канал Rostovinside
Стало известно о состоянии пострадавшего от взрыва гранаты в Ростове-на-Дону
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Официальных комментариев об инциденте пока не поступало. В МВД на запросы журналистов ответили, что не могут дать оперативный ответ.

Напомним, ранее сообщалось, что в квартире подорвавшегося нашли и другие боеприпасы.

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