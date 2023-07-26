При поддержке РЭО в Крыму запустили арт-школу экологии

Буцаев отметил и важность стимулирования при помощи различных активностей тех, кто планирует работать в данной отрасли. Крымская арт-школа экологии является примером такой активности. В ней молодые специалисты ознакомятся с принципами циркулярной экономики и узнают о процессах утилизации.