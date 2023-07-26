При поддержке РЭО в Крыму запустили арт-школу экологии

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, для построения в нашей стране экономики замкнутого цикла требуются квалифицированные кадры. Российский экологический оператор сотрудничает с ведущими отечественными вузами в плане их подготовки, пишет properm.ru.
Буцаев отметил и важность стимулирования при помощи различных активностей тех, кто планирует работать в данной отрасли. Крымская арт-школа экологии является примером такой активности. В ней молодые специалисты ознакомятся с принципами циркулярной экономики и узнают о процессах утилизации.
В течение недели участников арт-школы будут обучать эксперты в сфере экологии. Учеников ознакомят с основными мировыми экологическими проблемами, затем они разработают собственные творческие экопроекты.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко напомнил, что Российский экологический оператор является генеральным экологическим партнером арт-кластера «Таврида». Он подчеркнул, что участие в этом масштабном мероприятии позволяет донести до молодых людей полезные экологические знания. Также с помощью таких мероприятий молодых граждан вдохновляют на переход к более экологичной модели поведения.