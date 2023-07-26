Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Сотрудники полиции организовали проверку на производственном объекте в Аксайском районе. Они зафиксировали более 108 нарушений миграционного законодательства.
В результате этой операции были составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении нарушителей. Вместе с этим выявили трех иностранцев, которые использовали фальшивые документы для проживания в России. Теперь по данным фактам возбудили уголовные дела.
Кроме того, приняли решение выдворить 64 человек из страны. А к административной ответственности привлекут работодателей, которые берут на работу нелегальных мигрантов.
Ранее психолог рассказала о причинах массовой агрессии мигрантов на юге России.