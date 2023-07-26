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Проживавших в Ростовской области иностранцев выдворили из России

26 июля 2023, 07:12
Фото: pxhere.com
Проживавших в Ростовской области иностранцев выдворили из России
Из России выдворили 64 нелегальных мигрантов, которые проживали в Ростовской области, сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции организовали проверку на производственном объекте в Аксайском районе. Они зафиксировали более 108 нарушений миграционного законодательства.

В результате этой операции были составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении нарушителей. Вместе с этим выявили трех иностранцев, которые использовали фальшивые документы для проживания в России. Теперь по данным фактам возбудили уголовные дела.

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Кроме того, приняли решение выдворить 64 человек из страны. А к административной ответственности привлекут работодателей, которые берут на работу нелегальных мигрантов.

Ранее психолог рассказала о причинах массовой агрессии мигрантов на юге России.

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