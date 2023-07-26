Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Водитель не уступил дорогу другому, что и стало причиной конфликта, а также драки. Один из них начал бить обидчика головой об автомобиль.
«Куда мы катимся? Откуда столько агрессии?», — написала автор. В целом пользователи в комментариях сообщили, что такого на дорогах происходить не должно.
«Оставайтесь людьми всегда», — заявили ростовчане.
«Столько людей стояли рядом и никто не помог», — пишут местные жители.
«Неадекватов все больше и больше», — говорится в комментариях.
До этого массовая драка с поножовщиной произошла в донском селе днем 10 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.