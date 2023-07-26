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Ростовчанин жестоко избил водителя во время дорожного конфликта

26 июля 2023, 04:50
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону произошел конфликт на дороге, который перерос в драку, сообщили очевидцы в соцсетях.

Водитель не уступил дорогу другому, что и стало причиной конфликта, а также драки. Один из них начал бить обидчика головой об автомобиль.

«Куда мы катимся? Откуда столько агрессии?», — написала автор. В целом пользователи в комментариях сообщили, что такого на дорогах происходить не должно.

Массовая драка с поножовщиной произошла в донском селе днем 10 июля
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«Оставайтесь людьми всегда», — заявили ростовчане.

«Столько людей стояли рядом и никто не помог», — пишут местные жители.

«Неадекватов все больше и больше», — говорится в комментариях.

До этого массовая драка с поножовщиной произошла в донском селе днем 10 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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