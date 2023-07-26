Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Пункты проката в городе открыли в прошлую пятницу, после чего стали массово поступать жалобы от водителей на нарушение самокатчиками ПДД. Жаловались и пешеходы, что по тротуару опасно ходить.
«В субботу два человека попали в больницу после ДТП на самокате. Оказалось, что сама организация, которой принадлежит двухколесный транспорт, работает в городе самовольно», — уточнил Лысенко.
По данному факту мэрия обратилась в налоговую и прокуратуру. Тогда компания по прокату самокатов вывезла транспортные средства с улиц.
Ранее в Ростове пенсионерка заработала переломы обеих рук, попав под колеса электросамоката.