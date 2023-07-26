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Published Сегодня, 15:07

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Самокатчики стали причиной ДТП и кошмаром для жителей Новочеркасска

26 июля 2023, 15:07
Фото: 1MI
В Новочеркасске массово поступают жалобы на людей, которые берут в аренду электросамокаты, сообщил в Telegram глава администрации города Юрий Лысенко.

Пункты проката в городе открыли в прошлую пятницу, после чего стали массово поступать жалобы от водителей на нарушение самокатчиками ПДД. Жаловались и пешеходы, что по тротуару опасно ходить.

«В субботу два человека попали в больницу после ДТП на самокате. Оказалось, что сама организация, которой принадлежит двухколесный транспорт, работает в городе самовольно», — уточнил Лысенко.

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По данному факту мэрия обратилась в налоговую и прокуратуру. Тогда компания по прокату самокатов вывезла транспортные средства с улиц.

Ранее в Ростове пенсионерка заработала переломы обеих рук, попав под колеса электросамоката.

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