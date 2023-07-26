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Силовики нагрянули на склад Ozon в Ростовской области в поисках нелегальных мигрантов

26 июля 2023, 07:50
Фото: Полиция Ростовской области
Силовики нагрянули на склад Ozon в Ростовской области
В Ростовской области силовики пришли с проверками на складской комплекс в Аксайском районе, сообщили в региональном УМВД.

На складском объекте в Аксайском районе полицейские провели проверку и обнаружили более 108 нарушений миграционного законодательства. В результате этой операции были составлены протоколы в отношении нарушителей.

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Кроме того, возбудили уголовные дела по факту использования иностранцами поддельных документов. Им они были нужны для проживания в России.

Помимо этого, было принято решение выслать из страны 64 нелегальных мигрантов.

В полиции не раскрывают название комплекса, где проходила проверка. Но на опубликованном видео можно заметить название компании Ozon. Однако официальной информации, что именно здесь прошла операция не поступало, она уточняется.

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