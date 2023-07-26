Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
На складском объекте в Аксайском районе полицейские провели проверку и обнаружили более 108 нарушений миграционного законодательства. В результате этой операции были составлены протоколы в отношении нарушителей.
Кроме того, возбудили уголовные дела по факту использования иностранцами поддельных документов. Им они были нужны для проживания в России.
Помимо этого, было принято решение выслать из страны 64 нелегальных мигрантов.
В полиции не раскрывают название комплекса, где проходила проверка. Но на опубликованном видео можно заметить название компании Ozon. Однако официальной информации, что именно здесь прошла операция не поступало, она уточняется.