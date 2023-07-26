«Ребенок самостоятельно не сможет каждый день на учебу и после нее преодолевать такое расстояние. Девочка еще маленькая и болезненная. Тем более, в этом поселке не лучшая атмосфера для проживания одинокой юной девчушки», — отмечает опекун.