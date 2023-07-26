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Сироте в Ростовской области выдали жилье в десятке километров от места учебы

26 июля 2023, 07:52
Фото: pxhere.com
Сироте в Ростовской области выдали жилье за несколько километров от места учебы
Девочке-сироте под опекой, которая учится и прописана в Зернограде, предоставили жилье в поселке, за несколько километров от города, сообщила RostovGazeta опекун, жительница Ростовской области Валентина Пучкунова.

Напомним, что закон обязывает муниципалитеты предоставлять жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

«Я лежала в больнице, когда мне позвонили и сообщили, что выделили 2,2 миллиона рублей на приобретение квартиры ребенку, находящемуся под моей опекой», — сообщает Валентина Пучкунова.

Однако жилье для сироты администрацией Зерноградского района было приобретено не в Зернограде, где учится ребенок, а в поселке Зерновой, который находится от города в десятке километров.

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«Ребенок самостоятельно не сможет каждый день на учебу и после нее преодолевать такое расстояние. Девочка еще маленькая и болезненная. Тем более, в этом поселке не лучшая атмосфера для проживания одинокой юной девчушки», — отмечает опекун.

Вызывает подозрения у собеседницы и сумма, выделенная на приобретение жилья в поселке.

«За эти деньги можно было купить прекрасную квартиру в Зернограде», — уверенна она.

Подробности — в большом материале RostovGazeta.

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