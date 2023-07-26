Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Напомним, что закон обязывает муниципалитеты предоставлять жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
«Я лежала в больнице, когда мне позвонили и сообщили, что выделили 2,2 миллиона рублей на приобретение квартиры ребенку, находящемуся под моей опекой», — сообщает Валентина Пучкунова.
Однако жилье для сироты администрацией Зерноградского района было приобретено не в Зернограде, где учится ребенок, а в поселке Зерновой, который находится от города в десятке километров.
«Ребенок самостоятельно не сможет каждый день на учебу и после нее преодолевать такое расстояние. Девочка еще маленькая и болезненная. Тем более, в этом поселке не лучшая атмосфера для проживания одинокой юной девчушки», — отмечает опекун.
Вызывает подозрения у собеседницы и сумма, выделенная на приобретение жилья в поселке.
«За эти деньги можно было купить прекрасную квартиру в Зернограде», — уверенна она.
Подробности — в большом материале RostovGazeta.