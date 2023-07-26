Сочи привлекает сотни туристов из-за прямых рейсов и комфортной погоды

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
По словам эксперта по туризму Алексея Балясникова, популярность Сочи объясняется прямыми рейсами из региональных аэропортов, доступными ценами, комфортной погодой и чистым морем.
Некоторые пляжи уже переполнены, и туристам сложно найти место для отдыха. Он также советует посетить город после 15 сентября, когда цены на жилье ниже, а пляжи свободны. Для тех, кто предпочитает избежать скопления народа, эксперт назвал альтернативные варианты морского отдыха, такие как пляжи в Абхазии, грузинском Батуми или Калининграде с его Балтийским морем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».