Сочи привлекает сотни туристов из-за прямых рейсов и комфортной погоды

Некоторые пляжи уже переполнены, и туристам сложно найти место для отдыха. Он также советует посетить город после 15 сентября, когда цены на жилье ниже, а пляжи свободны. Для тех, кто предпочитает избежать скопления народа, эксперт назвал альтернативные варианты морского отдыха, такие как пляжи в Абхазии, грузинском Батуми или Калининграде с его Балтийским морем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».