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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Сочи привлекает сотни туристов из-за прямых рейсов и комфортной погоды

26 июля 2023, 13:54
Сочи стал популярным летним направлением для сотен туристов. В июне этого года курорт принял 830 тыс. гостей, и их число продолжает расти.

По словам эксперта по туризму Алексея Балясникова, популярность Сочи объясняется прямыми рейсами из региональных аэропортов, доступными ценами, комфортной погодой и чистым морем.

Некоторые пляжи уже переполнены, и туристам сложно найти место для отдыха. Он также советует посетить город после 15 сентября, когда цены на жилье ниже, а пляжи свободны. Для тех, кто предпочитает избежать скопления народа, эксперт назвал альтернативные варианты морского отдыха, такие как пляжи в Абхазии, грузинском Батуми или Калининграде с его Балтийским морем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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