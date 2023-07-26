Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Ученые изучили восемь старых кладбищ Ростова-на-Дону и Батайска на наличие тяжелых металлов, которые могут быть вредными для природы. Оказалось, что большинство из них находятся в разрешенных концентрациях или незначительно превышают их. Чаще всего среди них были хром и цинк, реже — никель и свинец.
«Проверка ростовских кладбищ показала, что в шести образцах валовое
содержание тяжелых металлов было значительно выше предельно допустимой концентрации, для цинка в 10–16 раз, для меди в 2–20 раз. Существенные превышения допустимых норм негативно влияют на здоровье человека и экосистему», — сказано в сообщении.
Отмечается, что площадь мест захоронений постоянно увеличивается, но из-за общественных предубеждений эти территории почти не исследованы.
Ранее стало известно, что в Ростовской области учеными может быть открыто месторождение лития.