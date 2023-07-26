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Содержание тяжелых металлов превысило норму на старых кладбищах в Ростовской области

26 июля 2023, 08:27
Фото: GennadyL/cc0/wiki
Содержание тяжелых металлов превысило норму в некрополях в Ростовской области
В Ростовской области провели проверку нескольких некрополей и изучили содержание тяжелых металлов, сообщает ЮФУ.

Ученые изучили восемь старых кладбищ Ростова-на-Дону и Батайска на наличие тяжелых металлов, которые могут быть вредными для природы. Оказалось, что большинство из них находятся в разрешенных концентрациях или незначительно превышают их. Чаще всего среди них были хром и цинк, реже — никель и свинец.

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«Проверка ростовских кладбищ показала, что в шести образцах валовое
содержание тяжелых металлов было значительно выше предельно допустимой концентрации, для цинка в 10–16 раз, для меди в 2–20 раз. Существенные превышения допустимых норм негативно влияют на здоровье человека и экосистему», — сказано в сообщении.

Отмечается, что площадь мест захоронений постоянно увеличивается, но из-за общественных предубеждений эти территории почти не исследованы.

Ранее стало известно, что в Ростовской области учеными может быть открыто месторождение лития.

#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Некрополи#Тяжелые металлы#Природа#Кладбища#Свинец#Никель#Цинк#Хром#Здоровье человека#Экосистема#Месторождение лития#Исследования
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