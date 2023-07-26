Ученые изучили восемь старых кладбищ Ростова-на-Дону и Батайска на наличие тяжелых металлов, которые могут быть вредными для природы. Оказалось, что большинство из них находятся в разрешенных концентрациях или незначительно превышают их. Чаще всего среди них были хром и цинк, реже — никель и свинец.