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Стала известна дата начала страшной жары в Ростове-на-Дону

26 июля 2023, 17:55
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в четверг, 27 июля, ожидается очень жаркая погода, сообщили синоптики.

В этот день воздух прогреется до 37 градусов и будет облачно. Скорость ветра составит четыре метра в секунду.

Но в пятницу начнутся похолодания и дожди, столбики термометров покажут 28 градусов. Усилится и ветер до шести метров в секунду.

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В субботу будет еще холоднее — 24 градусов, осадки при этом сохранятся. В воскресенье, 30 числа, прогнозируют облачную погоду с температурой 28 градусов.

Ранее в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Жара#Холодания#Ростовская область#Арбузы#Ветер#Дожди#Общество
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