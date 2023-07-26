Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
В этот день воздух прогреется до 37 градусов и будет облачно. Скорость ветра составит четыре метра в секунду.
Но в пятницу начнутся похолодания и дожди, столбики термометров покажут 28 градусов. Усилится и ветер до шести метров в секунду.
В субботу будет еще холоднее — 24 градусов, осадки при этом сохранятся. В воскресенье, 30 числа, прогнозируют облачную погоду с температурой 28 градусов.
Ранее в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.