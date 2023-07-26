Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Собеседник подчеркивает, что поправки о наделении глав регионов правом создавать свои государственные унитарные предприятия (ГУП) приняли в Госдуме. По сути, ГУПы станут военизированными компаниями, которые предлагается назвать «народным ополчением».
Такие поправки рассматривались в рамках законопроекта об увеличении призывного возраста.
«Согласно формулировке в законопроекте, военизированные компании могут создаваться для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Но с четкой оговоркой — в период мобилизации, военного времени и военного положения», — отмечает Алим Батов.
Важным нюансом, по словам политолога, является право наделять вооружением добровольные формирования.
«Подобные добровольные подразделения уже существуют в ряде регионов. Например, в приграничной Белгородской области. Однако право на ношение оружия они пока не имеют», — уточняет собеседник.
Спикер добавляет, что закон о возможности создания военизированных компаний еще не принят. Законопроект еще будет рассматриваться в Совете Федерации.
«Интересно и то, каким будет принято решение о призывном возрасте. Изначально, планировалось сделать его с 21 до 30 лет. Теперь рассматривают с 18 до 30 лет. Однако по этому поводу у двух спикеров Совета Федерации были возражения», — резюмирует эксперт.
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