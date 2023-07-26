«Интересно и то, каким будет принято решение о призывном возрасте. Изначально, планировалось сделать его с 21 до 30 лет. Теперь рассматривают с 18 до 30 лет. Однако по этому поводу у двух спикеров Совета Федерации были возражения», — резюмирует эксперт.