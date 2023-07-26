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Стало известно, для чего в Ростовской области могут появиться вооруженные ополчения

26 июля 2023, 10:26
Фото: 1MI
Стало известно, для чего в Ростовской области могут появиться вооруженные ополчения
В Ростовской области могут появится вооруженные ополчения. Главам регионов разрешат создавать свои военизированные компании. Этот законопроект прошел три чтения в Госдуме, сообщил RostovGazeta член Российской ассоциации политической науки, ростовский политолог Алим Батов.

Собеседник подчеркивает, что поправки о наделении глав регионов правом создавать свои государственные унитарные предприятия (ГУП) приняли в Госдуме. По сути, ГУПы станут военизированными компаниями, которые предлагается назвать «народным ополчением».

Такие поправки рассматривались в рамках законопроекта об увеличении призывного возраста.

«Согласно формулировке в законопроекте, военизированные компании могут создаваться для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Но с четкой оговоркой — в период мобилизации, военного времени и военного положения», — отмечает Алим Батов.

В Ростовской области могут организовать вооруженное народное ополчение
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Важным нюансом, по словам политолога, является право наделять вооружением добровольные формирования.Важным нюансом, по словам политолога, является право наделять вооружением добровольные формирования.
Важным нюансом, по словам политолога, является право наделять вооружением добровольные формирования.
Фото: 1MI

Важным нюансом, по словам политолога, является право наделять вооружением добровольные формирования.

«Подобные добровольные подразделения уже существуют в ряде регионов. Например, в приграничной Белгородской области. Однако право на ношение оружия они пока не имеют», — уточняет собеседник.

Спикер добавляет, что закон о возможности создания военизированных компаний еще не принят. Законопроект еще будет рассматриваться в Совете Федерации.

«Интересно и то, каким будет принято решение о призывном возрасте. Изначально, планировалось сделать его с 21 до 30 лет. Теперь рассматривают с 18 до 30 лет. Однако по этому поводу у двух спикеров Совета Федерации были возражения», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, на какую сумму будут штрафовать ростовчан за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины.

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