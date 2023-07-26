Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
По данным 1Rnd, произошел взрыв боевой гранаты в руках мужчины. Издание уточнило, что это случилось возле жилого дома на 2-й улице Володарского, 176.
«Инцидент произошел днем 26 июля. Мужчине оторвало пальцы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия была направлена группа специалистов по обезвреживанию взрывных устройств. Официальной информации о произошедшем не поступало, в данный момент она уточняется.
Ранее в Ростовской области пьяный военный получил штраф за ложное сообщение о минировании полигона. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.