rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Изображение материала

Стало известно о состоянии пострадавшего от взрыва гранаты в Ростове-на-Дону

26 июля 2023, 11:44
Фото: 1MI
Стало известно о состоянии пострадавшего от взрыва гранаты в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону оторвало пальцы мужчине после взрыва гранаты на улице 2-я Володарского, сообщают СМИ.

По данным 1Rnd, произошел взрыв боевой гранаты в руках мужчины. Издание уточнило, что это случилось возле жилого дома на 2-й улице Володарского, 176.

«Инцидент произошел днем 26 июля. Мужчине оторвало пальцы», — сказано в сообщении.

В Ростове-на-Дону назвали подробности взрыва запала от гранаты днем 26 июля
Узнать подробнее
«Инцидент произошел днем 26 июля. Мужчине оторвало пальцы», — сказано в сообщении.
Видео: t.me/RostovInside

Отмечается, что на место происшествия была направлена группа специалистов по обезвреживанию взрывных устройств. Официальной информации о произошедшем не поступало, в данный момент она уточняется.

Ранее в Ростовской области пьяный военный получил штраф за ложное сообщение о минировании полигона. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону назвали подробности взрыва запала от гранаты днем 26 июляСтало известно о взрыве гранаты в Ростове-на-Дону днем 26 июляСиловики задержали в Ростове грабителя с автоматом, гранатой и лже-удостоверением МВД
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Граната#Пострадавший#Специалисты#Жилой дом#Обезвреживание взрывных устройств#СМИ#Взрыв#Улица Володарского#Илья Протвинов#Видео
Подпишитесь
Юрист рассказал, как ростовчане будут платить 30 тысяч штрафа за неявку в военкомат
Сегодня, 07:49
«Не место для проживания»: как детям-сиротам покупают жилье в Ростовской области
Вчера, 15:47
Депутат без прав на автогрейдере едва не задавил человека в Ростовской области
Вчера, 17:08
Бывшего судью Бондаренко из Ростова этапировали и арестовали в Москве
Вчера, 17:39
Стали известны подробности стрельбы из автомата на заправке на Северном в Ростове
Вчера, 16:29
В 72 раза увеличили выплату на приемных детей в Ростовской области
Вчера, 15:50