Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
По информации канала, в доме якобы взорвался запал от гранаты и пострадал один человек. Говорится, что мужчину с оторванным пальцем отвезли в больницу.
«Несколько дней назад он заселился на съемную квартиру. Еще несколько запалов могут быть в этом помещении», — пишет канал. По некоторым данным, горожане услышал звук взрыва и обратились к правоохранителям.
Отмечается, что на месте находятся полицейские и спасатели. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее власти прокомментировали жалобы на звук, похожий на взрыв, в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.