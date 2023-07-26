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Стало известно о взрыве гранаты в Ростове-на-Дону днем 26 июля

26 июля 2023, 10:38
Фото: 1MI
Стало известно о взрыве гранаты в Ростове-на-Дону днем 26 июля
В Ростове-на-Дону взорвалась граната на 2-й улице Володарского, из-за чего проводится эвакуация людей, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, в доме якобы взорвался запал от гранаты и пострадал один человек. Говорится, что мужчину с оторванным пальцем отвезли в больницу.

«Несколько дней назад он заселился на съемную квартиру. Еще несколько запалов могут быть в этом помещении», — пишет канал. По некоторым данным, горожане услышал звук взрыва и обратились к правоохранителям.

Фото: ТГ don_mash
Власти прокомментировали жалобы на звук, похожий на взрыв, в Ростовской области
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Отмечается, что на месте находятся полицейские и спасатели. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее власти прокомментировали жалобы на звук, похожий на взрыв, в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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