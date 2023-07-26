Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Напомним, что в 2013 году создали специальную структуру в качестве оператора проекта реконструкции кинотеатра «Юбилейный». Тогда учредителями стали власти города и компания «Солнечный круг», который должен был финансировать проект.
Однако «Солнечный круг» вышел из состава созданной структуры, а все акции передал Игорю Воронову. После этого Департамент земельно-имущественных отношений потребовал в суде признать это незаконным.
«В удовлетворении исковых требований отказать. Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия», — говорится в решении суда.
Ранее компанию наказали за срыв сроков строительства комплекса «Юбилейный» в Ростове.