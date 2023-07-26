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Суд поставил точку с скандале с реконструкцией кинотеатра «Юбилейный» в Ростове

26 июля 2023, 06:20
Фото: Pxhere.com
Суд поставил точку с скандале с реконструкцией кинотеатра «Юбилейный» в Ростове
Суд признал законным выход компании «Солнечный круг» из проекта реконструкции «Юбилейного» в Ростове-на-Дону, говорится в материалах арбитражного суда.

Напомним, что в 2013 году создали специальную структуру в качестве оператора проекта реконструкции кинотеатра «Юбилейный». Тогда учредителями стали власти города и компания «Солнечный круг», который должен был финансировать проект.

Однако «Солнечный круг» вышел из состава созданной структуры, а все акции передал Игорю Воронову. После этого Департамент земельно-имущественных отношений потребовал в суде признать это незаконным.

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«В удовлетворении исковых требований отказать. Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия», — говорится в решении суда.

Ранее компанию наказали за срыв сроков строительства комплекса «Юбилейный» в Ростове.

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