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Суд признал, что донской Минтранс помогал конкретным фирмам получать госконтракты

26 июля 2023, 14:52
Фото: donland.ru
Минтранс Ростовской области уличили в помощи конкретным фирмам получать госконтракты
Министерство транспорта Ростовской области создавало неконкурентные условия во время проведения нескольких госзакупок, факт нарушений смогла доказать ФАС.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, поддержав позицию ФАС в отношении Минтранса Ростовской области. Антимонопольное ведомство ранее доказало факт помощи министерства конкретным участкам для победы в аукционах на содержание автомобильных дорог.

Речь идет о двух аукционах на 3,5 миллиарда рублей. Минтранс требовал от потенциальных подрядчиков выполнить 54 различных вида работ в 14 муниципальных районах и 34 территориальных образованиях Ростовской области. Однако эти территории были значительно удалены друг от друга и, тем более, не являлись составной частью единой дороги. При этом чиновники требовали вести работы на всех участках одновременно.

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Все это значительно затрудняло подачу заявок для участие в аукционе потенциальных участников. Выполнить все условия Минтранса могли только ГУП РО «Ростовавтодор» и ООО «Тацинское ДСУ».

«Таким образом, объединение в один лот работ по содержанию различных дорог, не связанных между собой и значительно удаленных друг от друга, привело к фактическому исключению конкуренции и обеспечению победы конкретных участников в аукционах», — заключили в ФАС.

Ранее сообщалось, что две донские компании заплатят за картельный сговор штрафы на сумму в 228 миллионов рублей.

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#Алина Заярная#Суд#Новости#Ростовская область#ФАС#Госзакупки Ростовской области#Минтранс Ростовской области
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