Речь идет о двух аукционах на 3,5 миллиарда рублей. Минтранс требовал от потенциальных подрядчиков выполнить 54 различных вида работ в 14 муниципальных районах и 34 территориальных образованиях Ростовской области. Однако эти территории были значительно удалены друг от друга и, тем более, не являлись составной частью единой дороги. При этом чиновники требовали вести работы на всех участках одновременно.