Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, поддержав позицию ФАС в отношении Минтранса Ростовской области. Антимонопольное ведомство ранее доказало факт помощи министерства конкретным участкам для победы в аукционах на содержание автомобильных дорог.
Речь идет о двух аукционах на 3,5 миллиарда рублей. Минтранс требовал от потенциальных подрядчиков выполнить 54 различных вида работ в 14 муниципальных районах и 34 территориальных образованиях Ростовской области. Однако эти территории были значительно удалены друг от друга и, тем более, не являлись составной частью единой дороги. При этом чиновники требовали вести работы на всех участках одновременно.
Все это значительно затрудняло подачу заявок для участие в аукционе потенциальных участников. Выполнить все условия Минтранса могли только ГУП РО «Ростовавтодор» и ООО «Тацинское ДСУ».
«Таким образом, объединение в один лот работ по содержанию различных дорог, не связанных между собой и значительно удаленных друг от друга, привело к фактическому исключению конкуренции и обеспечению победы конкретных участников в аукционах», — заключили в ФАС.
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