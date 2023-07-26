Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 09:04
На складе в Аксайском районе была проведена проверка полицией, в ходе которой выявили более 108 нарушений правил пребывания иностранных граждан. В результате данной операции составили протоколы в отношении нарушителей. Также возбуждены уголовные дела в связи с использованием фальшивых документов иностранцами для проживания в России.
Кроме этого, было решено депортировать 64 нелегальных мигранта из страны.
В полиции не разглашают название складского комплекса, где проводили мероприятия. Однако на опубликованном видео можно увидеть название компании Ozon. Но никакой официальной информации о том, что именно здесь проводилась операция, нет.
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