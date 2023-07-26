rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Изображение материала

Труд нелегальных мигрантов использовал склад OZON в Ростовской области

26 июля 2023, 08:56
Фото: МВД по Ростовской области
Труд нелегальных мигрантов использовал склад OZON в Ростовской области
В Ростовской области обнаружили нелегальных мигрантов во время проверки комплекса в Аксайском районе, сообщили в областном УМВД.

На складе в Аксайском районе была проведена проверка полицией, в ходе которой выявили более 108 нарушений правил пребывания иностранных граждан. В результате данной операции составили протоколы в отношении нарушителей. Также возбуждены уголовные дела в связи с использованием фальшивых документов иностранцами для проживания в России.

Силовики нагрянули на склад Ozon в Ростовской области в поисках нелегальных мигрантов
Узнать подробнее

Кроме этого, было решено депортировать 64 нелегальных мигранта из страны.

В полиции не разглашают название складского комплекса, где проводили мероприятия. Однако на опубликованном видео можно увидеть название компании Ozon. Но никакой официальной информации о том, что именно здесь проводилась операция, нет.

Читайте также о том, как ростовчанка обещала мигрантам помочь с гражданством, а затем «кидала» на деньги.

Читайте также:
Силовики нагрянули на склад Ozon в Ростовской области в поисках нелегальных мигрантовВрач рассказал, как жителям Ростовской области не заразиться холерой от мигрантовПсихолог рассказала о причинах массовой агрессии мигрантов на юге России
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Труд нелегальных мигрантов#Проверка#Склад OZON#Аксайский район#Нарушения правил пребывания#Иностранные граждане#Уголовное дело#Ozon#Операция#Мигранты#Депортация#Полиция#Фальшивые документы
Подпишитесь
Юрист рассказал, как ростовчане будут платить 30 тысяч штрафа за неявку в военкомат
Сегодня, 07:49
«Не место для проживания»: как детям-сиротам покупают жилье в Ростовской области
Вчера, 15:47
Депутат без прав на автогрейдере едва не задавил человека в Ростовской области
Вчера, 17:08
Бывшего судью Бондаренко из Ростова этапировали и арестовали в Москве
Вчера, 17:39
Стали известны подробности стрельбы из автомата на заправке на Северном в Ростове
Вчера, 16:29
В 72 раза увеличили выплату на приемных детей в Ростовской области
Вчера, 15:50