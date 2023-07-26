На складе в Аксайском районе была проведена проверка полицией, в ходе которой выявили более 108 нарушений правил пребывания иностранных граждан. В результате данной операции составили протоколы в отношении нарушителей. Также возбуждены уголовные дела в связи с использованием фальшивых документов иностранцами для проживания в России.