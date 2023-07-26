Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Напомним, что ЧП случилось во дворе многоквартирного дома на 2-й улице Володарского 26 июля. Там в руках у мужчины взорвалась граната. СМИ пишут, что ему оторвало пальцы. На место оперативно прибыла группа специалистов по обезвреживанию взрывных устройств.
SHOT пишет, что дома у мужчины нашли еще четыре гранаты. Их обезвреживанием сейчас занимаются саперы.
Официальных подробностей инцидента пока не поступало. В МВД на многочисленные запросы журналистов ответили, что не могут пока дать оперативный комментарий о случившемся.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о взрыве гранаты на 2-й улице Володарского, 176.