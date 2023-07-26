Напомним, что ЧП случилось во дворе многоквартирного дома на 2-й улице Володарского 26 июля. Там в руках у мужчины взорвалась граната. СМИ пишут, что ему оторвало пальцы. На место оперативно прибыла группа специалистов по обезвреживанию взрывных устройств.