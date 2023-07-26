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У подорвавшегося на гранате в Ростове в квартире нашли боеприпасы

26 июля 2023, 12:49
Фото: ТГ канал shot_shot
У подорвавшегося на гранате в Ростове в квартире нашли боеприпасы
У жителя Ростова-на-Дону, который пострадал при взрыве запала гранаты во время обыска обнаружили другие боеприпасы, сообщает телеграм-канал SHOT.

Напомним, что ЧП случилось во дворе многоквартирного дома на 2-й улице Володарского 26 июля. Там в руках у мужчины взорвалась граната. СМИ пишут, что ему оторвало пальцы. На место оперативно прибыла группа специалистов по обезвреживанию взрывных устройств.

Стало известно о состоянии пострадавшего от взрыва гранаты в Ростове-на-Дону
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SHOT пишет, что дома у мужчины нашли еще четыре гранаты. Их обезвреживанием сейчас занимаются саперы.

Официальных подробностей инцидента пока не поступало. В МВД на многочисленные запросы журналистов ответили, что не могут пока дать оперативный комментарий о случившемся.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о взрыве гранаты на 2-й улице Володарского, 176.

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